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Главная Одесса Днестр критически обмел: грозит ли одесситам нехватка воды

Днестр критически обмел: грозит ли одесситам нехватка воды

Ua ru
10 октября 2026 09:49
Мелководье на Днестре: какие последствия для Одессы и Одесчины
Мелководье на Днестре. Фото: Национальный природный парк "Хотинский"

Днестр обмелел до уровня, которого не видели десятилетиями. Из-за нехватки воды гибнут моллюски, рыба страдает от жары и недостатка кислорода, а города рискуют остаться без стабильного водоснабжения. Последствия маловодья ощущаются и в Одесской области, где от состояния реки зависит водоснабжение самого областного центра и других населенных пунктов региона.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины.

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Как обмеление Днестра влияет на Одесчину

Критическое маловодье на Днестре затронуло не только Черновицкую и Хмельницкую области. Последствия ощущаются и ниже по течению, в частности в Одесской области. Река является важным источником водоснабжения для региона, поэтому уменьшение притока воды создает риски не только для природных экосистем, но и для обеспечения населения водой. Начальница Управления Госрыбагентства в Черновицкой области Виктория Филипчук подчеркивает, что проблема охватывает гораздо большую территорию, чем районы вблизи Днестровского водохранилища. Она отдельно обратила внимание на ситуацию в Одесской области.

"У нас и Одесская область так же страдает от отсутствия притока воды. И остальные области, расположенные выше по течению, потому что там тоже есть участки, которые пересыхают", — рассказала Виктория Филипчук.

Днестр также обеспечивает водой значительную часть Молдовы. Из-за этого последствия обмеления выходят за пределы Украины, а вопрос распределения водных ресурсов становится особенно острым.

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Днестр обмелел до уровня 40-летней давности

По словам Виктории Филипчук, наблюдения за уровнем воды ведутся уже более 130 лет. В этом году специалисты зафиксировали чрезвычайно низкий приток, а значительная часть Днестровского водохранилища фактически вернулась в естественное русло реки. На участке, где раньше была вода, можно пройти около 700 метров по бывшему дну. Уровень воды по сравнению с периодом высокой водности снизился примерно на 11 метров.

"Почти одна треть водохранилища вернулась в своё естественное русло. То есть здесь можно было стоять в последний раз в 1986 году, 40 лет назад", — пояснила Виктория Филипчук.

Одной из причин маловодья эксперт называет недостаток осадков в Карпатах, откуда Днестр получает значительную часть воды. Дожди в Черновицкой, Тернопольской и Хмельницкой областях не способны быстро компенсировать этот дефицит.

На Днестре зафиксировали массовую гибель щуки

Мелководье уже сказалось на водных биоресурсах. Из-за отступления воды массово погиб двустворчатый моллюск дрейсена, который очищает воду и является основной кормовой базой краснокнижного причерноморского вырезуба. По словам Виктории Филипчук, в последние годы популяция этой редкой рыбы начала восстанавливаться. Однако теперь её существование оказалось под угрозой из-за уничтожения кормовой базы.

"Мы наблюдаем, что в связи с таким падением уровня воды погибла кормовая база. И мы бьем тревогу, потому что все мы знаем: рыба хорошо размножается и растет только тогда, когда у нее есть полноценная кормовая база и чистая вода", — отметила специалистка.

Гибель моллюсков создает еще одну проблему. При разложении их останков ухудшается качество воды, а процессы гниения способствуют уменьшению количества кислорода. Кроме того, из-за небольшой глубины вода сильнее прогревается, активно разрастаются водоросли. Ночью они потребляют кислород, которого и без того не хватает рыбе. В этом году на Днестре уже зафиксировали массовый замор щуки. Для этого вида температура воды на уровне 30–33 градусов является слишком высокой.

Ранее Новини.LIVE писали об уничтожении озера Васильки в Одесской области. Из-за строительства земляной дамбы водоем лишился нормального водообмена с Днестром. Это привело к гибели рыбы и разрушению природной среды, в частности мест гнездования редких птиц.

Также Новини.LIVE сообщали об угрозе обмеления озер Ялпуг и Сасик в Одесской области. Экологи обратили внимание на ухудшение состояния водоемов и проблемы с качеством воды. Из-за маловодья и повышения температуры активизируется цветение воды, что создает опасность для рыбы и других водных организмов.

Новини.LIVE сообщали, что в Хаджибейском лимане в Одесской области зафиксировали массовый замор рыбы. В частности, в водоеме гиб пиленгас. Подобные случаи свидетельствуют об уязвимости водных экосистем к изменениям природных условий, в частности температуры воды и содержания кислорода.

Днестр Одесская область водоснабжение вода Новости Одессы
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

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