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Помочь может каждый: в Одессе срочно нужны доноры крови

2 октября 2023 15:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе срочно нужны доноры крови
Женщина сдает кровь. Фото иллюстративное: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе возникла срочная и очень большая потребность в донорах крови на завтра, 3 октября. Необходима помощь людей с разными группами крови.

Об этом сообщает телеграмма-канал Донор Одесса.

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Помочь можно завтра на Слободке 09:00 до 12:00 и Пироговской в 09:00. Сообщить о желании стать донором крови можно по ссылке. После регистрации вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.

Необходимость доноров в Одессе. Фото: скриншот

Для координации доноров в Одессе с первых дней полномасштабной военной агрессии РФ создан телеграмм-канал "Донор Одесса". Там можно получать актуальную информацию о необходимости донорской крови. Также на канале можно узнать о преимуществах донорства и как подготовиться к сдаче крови.

Кто может быть донором крови

  • Человек в возрасте от 18 до 60 лет.
  • Вес донора должен быть более 50 килограммов.
  • Донор должен быть гражданином Украины или иметь статус постоянного жителя (ВНЖ).

Напомним, с начала войны в Одессе активно действует волонтерский проект "Донор Одесса", благодаря которому было осуществлено более 6 тысяч донаций крови. Это больше чем в 1,5 раза превышает довоенные показатели.

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