Пробки и ограничения движения на трассе Одесса-Рени 19 ноября

В среду, 19 ноября, транспортное движение на автодороге Одесса-Рени в направлении границы с Молдовой и Румынией значительно затруднено. На отдельных участках дороги возникают пробки и временные ограничения движения. Водителям советуют заранее планировать маршруты и учитывать возможные задержки.

Пробки в Молдову

На пути к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" образовались пробки в нескольких местах. Задержки фиксируют на выезде из Одессы, возле Нижнеднестровского парка перед самой границей. А также самая большая пробка на КПП. Время в пути до границы может достигать почти полтора часа. Пробки в Молдову. Фото: скриншот из Google Maps

Пробки до Орловки

Движение по направлению к Орловке после прохождения КПП "Орловка" остается затрудненным вплоть до КПП "Паланка". После пересечения границы с Молдовой задержек и проблем в движении нет. Время ожидания на проезд до пункта пропуска на Дунае составляет около 4 часов. Водителям советуют воспользоваться альтернативным маршрутом, который частично проходит по территории Молдовы.

Пробки на Орловку. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

Движение в направлении Рени затруднено и утверждено до границы с Молдовой, однако после прохождения КПП дорога свободна и не создает очередей или задержек. Общее время в пути превышает 4 часа. Для водителей также доступен альтернативный маршрут, который преимущественно проходит через территорию Молдовы.

Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

