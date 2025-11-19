Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Движение на выезд в Молдову затруднено — трасса Одесса-Рени стоит

Движение на выезд в Молдову затруднено — трасса Одесса-Рени стоит

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 14:35
обновлено: 15:08
Пробки и ограничения движения на трассе Одесса-Рени 19 ноября
Авто стоят на КПП. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

В среду, 19 ноября, транспортное движение на автодороге Одесса-Рени в направлении границы с Молдовой и Румынией значительно затруднено. На отдельных участках дороги возникают пробки и временные ограничения движения. Водителям советуют заранее планировать маршруты и учитывать возможные задержки.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Реклама
Читайте также:

Пробки в Молдову

На пути к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" образовались пробки в нескольких местах. Задержки фиксируют на выезде из Одессы, возле Нижнеднестровского парка перед самой границей. А также самая большая пробка на КПП. Время в пути до границы может достигать почти полтора часа.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки в Молдову. Фото: скриншот из Google Maps

Пробки до Орловки

Движение по направлению к Орловке после прохождения КПП "Орловка" остается затрудненным вплоть до КПП "Паланка". После пересечения границы с Молдовой задержек и проблем в движении нет. Время ожидания на проезд до пункта пропуска на Дунае составляет около 4 часов. Водителям советуют воспользоваться альтернативным маршрутом, который частично проходит по территории Молдовы.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки на Орловку. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

Движение в направлении Рени затруднено и утверждено до границы с Молдовой, однако после прохождения КПП дорога свободна и не создает очередей или задержек. Общее время в пути превышает 4 часа. Для водителей также доступен альтернативный маршрут, который преимущественно проходит через территорию Молдовы.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, мы сообщали о том, на каких КПП образовались большие очереди. Также мы писали о том, почему электрокары сильно расходуют запас хода.

Одесса КПП авто Одесская область пробки Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации