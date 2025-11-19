Відео
Головна Одеса Рух на виїзд до Молдови ускладнений — траса Одеса-Рені стоїть

Рух на виїзд до Молдови ускладнений — траса Одеса-Рені стоїть

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 14:35
Оновлено: 15:08
Затори та обмеження руху на трасі Одеса–Рені 19 листопада
Авто стоять на КПП. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

У середу, 19 листопада, транспортний рух на автодорозі Одеса–Рені в напрямку кордону з Молдовою та Румунією значно ускладнений. На окремих ділянках дороги виникають затори та тимчасові обмеження руху. Водіям радять заздалегідь планувати маршрути та враховувати можливі затримки.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори до Молдови

На шляху до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" утворилися затори в кількох місцях. Затримки фіксують на виїзді з Одеси, біля Нижньодністровського парку перед самим кордоном. А також найбільший затор на КПП. Час у дорозі до кордону може сягати майже півтори години.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

Рух по напрямку до Орлівки після проходження КПП "Орлівка" залишається ускладненим аж до КПП "Паланка". Після перетину кордону з Молдовою затримок та проблем у русі немає. Час очікування на проїзд до пункту пропуску на Дунаї становить близько 4 годин. Водіям радять скористатися альтернативним маршрутом, який частково проходить територією Молдови.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

Рух у напрямку Рені ускладнений і затверджений до кордону з Молдовою, проте після проходження КПП дорога вільна і не створює черг чи затримок. Загальний час у дорозі перевищує 4 години. Для водіїв також доступний альтернативний маршрут, що переважно проходить через територію Молдови.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми повідомляли про те, на яких КПП утворилися великі черги. Також ми писали про те, чому електрокари сильно витрачають запас ходу.

Одеса КПП авто Одеська область затори Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
