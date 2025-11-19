Затори та обмеження руху на трасі Одеса–Рені 19 листопада

Рух на виїзд до Молдови ускладнений — траса Одеса-Рені стоїть
У середу, 19 листопада, транспортний рух на автодорозі Одеса–Рені в напрямку кордону з Молдовою та Румунією значно ускладнений. На окремих ділянках дороги виникають затори та тимчасові обмеження руху. Водіям радять заздалегідь планувати маршрути та враховувати можливі затримки.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори до Молдови
На шляху до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" утворилися затори в кількох місцях. Затримки фіксують на виїзді з Одеси, біля Нижньодністровського парку перед самим кордоном. А також найбільший затор на КПП. Час у дорозі до кордону може сягати майже півтори години.
Затори до Орлівки
Рух по напрямку до Орлівки після проходження КПП "Орлівка" залишається ускладненим аж до КПП "Паланка". Після перетину кордону з Молдовою затримок та проблем у русі немає. Час очікування на проїзд до пункту пропуску на Дунаї становить близько 4 годин. Водіям радять скористатися альтернативним маршрутом, який частково проходить територією Молдови.
Затори на Рені
Рух у напрямку Рені ускладнений і затверджений до кордону з Молдовою, проте після проходження КПП дорога вільна і не створює черг чи затримок. Загальний час у дорозі перевищує 4 години. Для водіїв також доступний альтернативний маршрут, що переважно проходить через територію Молдови.
