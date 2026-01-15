Пробки на трассе Одесса-Рени 15 января: рекомендации для водителей

Машины в очереди на КПП. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

В четверг, 15 января, на трассе Одесса-Рени снова наблюдаются значительные пробки, особенно вблизи границы с Молдовой. Водителям рекомендуют заранее планировать свои поездки, использовать альтернативные маршруты и следить за обновлениями по дорожной обстановке.

О пробках свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Реклама

Читайте также:

Пробки в направлении Паланки

На пути к КПП "Паланка" пробки возникли на нескольких участках. В частности сильные осложнения движения образовались на выезде из Одессы и на самой границе с Молдовой. Дорога будет занимать более 1 часа 20 минут.

Пробки до Паланки. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки в направлении Орловки

Движение на дороге в Орловку проходит свободно, без задержек. Осложнения возникают только в районе транзитного пункта с Молдовой. Поездка может занять более 4 часов.

Пробки до Орловки. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Рени

На КПП "Рени — Джюрджюлешть" пробок пока нет. Однако на КПП "Паланка" и на выезде из транзитной зоны значительные задержки. Продолжительность поездки может превышать 4,5 часа. Кроме того, есть альтернативный маршрут, который почти полностью проходит по территории соседнего государства. Время в пути составит более 5 часов.

Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, мы сообщали о том, какая ситуация на КПП Украины сегодня. Также мы писали о том, почему лучше не продавать старый Ford.