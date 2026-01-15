Затори на трасі Одеса-Рені 15 січня: рекомендації для водіїв

Автівки в черзі на КПП. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

У четвер, 15 січня, на трасі Одеса-Рені знову спостерігаються значні затори, особливо поблизу кордону з Молдовою. Водіям рекомендують заздалегідь планувати свої поїздки, використовувати альтернативні маршрути та стежити за оновленнями щодо дорожньої обстановки.

Про затори свідчать дані сервісу Google Maps.

Реклама

Читайте також:

Затори у напрямку Паланки

На шляху до КПП "Паланка" затори виникли на декількох ділянках. Зокрема сильні ускладнення руху утворилися на виїзді з Одеси та на самому кордоні з Молдовою. Дорога займатиме понад 1 годину 20 хвилин.

Затори до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори у напрямку Орлівки

Рух на дорозі до Орлівки проходить вільно, без затримок. Ускладнення виникають лише в районі транзитного пункту з Молдовою. Поїздка може зайняти понад 4 години.

Затори до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Рені

На КПП "Рені — Джюрджюлешть" заторів наразі немає. Проте на КПП "Паланка" та на виїзді з транзитної зони значні затримки. Тривалість поїздки може перевищувати 4,5 години. Крім того, є альтернативний маршрут, що майже повністю проходить територією сусідньої держави. Час у дорозі становитиме понад 5 годин.

Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми повідомляли про те, яка ситуація на КПП України сьогодні. Також ми писали про те, чому краще не продавати старий Ford.