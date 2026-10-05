Новые ограничения на пляжах Одесской области в октябре 2026 года

Люди у моря. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

На побережье Одесской области ужесточили режим безопасности в связи с введением военного положения. В отдельных пляжных зонах запретили пребывание людей, движение транспорта, а также вход и выход граждан. Ограничения касаются также иностранцев и лиц без гражданства. Исключение сделано для военных, сотрудников правоохранительных органов и экстренных служб. Владельцев имущества обязали соблюдать новые требования.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Измаильскую районную государственную администрацию.

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Новый режим

Соответствующие ограничения установлены совместным приказом начальника Одесской областной военной администрации и командира оперативно-тактической группировки "Одесса" от 30 сентября 2026 года № 54/31. Особый режим будет действовать на побережье Чёрного моря, в заливах и внутренних морских водах в пределах пляжных зон. Также он распространяется на территории пляжных зон, расположенных в пределах прибрежной защитной полосы Чёрного моря в Одесской области.

Что запрещено

На определённых территориях запрещается пребывание и передвижение граждан, иностранцев и лиц без гражданства. Также запрещены вход и выход людей, а также въезд и выезд транспортных средств.

Кто имеет доступ

Ограничения не распространяются на военнослужащих ВСУ, Государственной специальной службы транспорта, Нацгвардии, Государственной пограничной службы и представителей правоохранительных органов. Доступ также разрешен военнослужащим и сотрудникам СБУ, сотрудникам ДПС, ДМС, ДСНС и служб экстренной медицинской помощи. Они могут находиться на этих территориях при условии соблюдения мер безопасности и согласования с комендантом. Для этого необходимы служебные удостоверения, справки о командировке или другие подтверждающие документы.

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Требования к владельцам

Владельцы и пользователи помещений и земельных участков в пределах определенных территорий должны соблюдать установленные запреты и требования безопасности. Также они должны организовывать хозяйственную деятельность с учетом нового режима. В случае обнаружения подозрительных предметов — мин, снарядов или других средств поражения — необходимо немедленно сообщить в ГСЧС и/или Национальную полицию.

Укрытия на пляжах

Отметим, что перед началом пляжного сезона в Одессе планировалось установить ещё восемь мобильных укрытий. Их должны были обустроить на участке побережья от "Ланжерона" до 16-й станции Большого Фонтана за счёт городского бюджета. Таким образом, количество пригодных укрытий на пляжах должно было увеличиться примерно с 11 до 19.

Как сообщали Новини.LIVE, Черное море у Одессы остается опасным из-за мин. Полная очистка акватории займет годы, а часть угроз сохраняется даже сейчас. Военные постепенно обезвреживают взрывчатку, но процесс сложный и длительный.

Также Новини.LIVE спрашивали у одесситов, нужно ли было открывать курортный сезон и при каких условиях это возможно. Часть горожан отмечала, что открытие сезона имеет как положительные, так и рискованные стороны. Люди отмечали, что это важно для поддержания настроения в городе и его привычного ритма жизни.