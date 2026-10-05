Нові обмеження на пляжах Одещини у жовтні 2026 року

Люди біля моря. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На узбережжі Одещини посилили режим безпеки через воєнний стан. В окремих пляжних зонах заборонили перебування людей, рух транспорту та вхід і вихід громадян. Обмеження стосуються також іноземців та осіб без громадянства. Виняток зробили для військових, правоохоронців і екстрених служб. Власників майна зобов’язали дотримуватися нових вимог.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Ізмаїльську районну державну адміністрацію.

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Новий режим

Відповідні обмеження встановили спільним наказом начальника Одеської обласної військової адміністрації та командира оперативно-тактичного угруповання "Одеса" від 30 вересня 2026 року № 54/31. Особливий режим діятиме на узбережжі Чорного моря, у затоках та внутрішніх морських водах у межах пляжних зон. Також він поширюється на території пляжних зон, розташованих у межах прибережної захисної смуги Чорного моря в Одеській області.

Що заборонили

На визначених територіях забороняється перебувати та пересуватися громадянам, іноземцям і особам без громадянства. Також заборонені вхід і вихід людей та в’їзд і виїзд транспортних засобів.

Хто має доступ

Обмеження не поширюються на військовослужбовців ЗСУ, Державної спеціальної служби транспорту, Нацгвардії, Державної прикордонної служби та представників правоохоронних органів. Доступ також дозволений військовослужбовцям і працівникам СБУ, працівникам ДПС, ДМС, ДСНС та екстреної медичної допомоги. Вони можуть перебувати на цих територіях за умови дотримання заходів безпеки та погодження з комендантом. Для цього необхідні службові посвідчення, посвідчення про відрядження або інші підтвердні документи.

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Вимоги до власників

Власники та користувачі приміщень і земельних ділянок у межах визначених територій повинні дотримуватися встановлених заборон та вимог безпеки. Також вони мають організовувати господарську діяльність з урахуванням нового режиму. У разі виявлення підозрілих предметів — мін, снарядів чи інших засобів ураження — необхідно негайно повідомити ДСНС та/або Національну поліцію.

Укриття на пляжах

Зазначимо, що перед початком пляжного сезону в Одесі планували встановити ще вісім мобільних укриттів. Їх мали облаштувати на ділянці узбережжя від "Ланжерона" до 16-ї станції Великого Фонтану за кошти міського бюджету. Таким чином, кількість придатних укриттів на пляжах мала зрости приблизно з 11 до 19.

Як повідомляли Новини.LIVE, Чорне море біля Одеси залишається небезпечним через мінування. Повне очищення акваторії займе роки, а частина загроз зберігається навіть зараз. Військові поступово знешкоджують вибухівку, але процес складний і тривалий.

Також Новини.LIVE запитували в одеситів, чи потрібно було відкривати курортний сезон і за яких умов це можливо. Частина містян говорила про те, що відкриття сезону має як позитивні, так і ризиковані сторони. Люди зазначали, що це важливо для підтримки настрою в місті та його звичного ритму життя.