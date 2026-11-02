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Главная Одесса Дождь и сильный шторм накроют Одессу: к чему готовиться горожанам

Дождь и сильный шторм накроют Одессу: к чему готовиться горожанам

Ua ru
2 ноября 2026 18:39
Погода в Одессе и Одесской области 3 ноября 2026 года Новини.LIVE
Шторм на побережье Одессы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Во вторник, 3 ноября, в Одессе и области будет облачно с прояснениями, местами пройдут дожди. На побережье Одесской области ожидается сильное волнение моря, а северо-восточный ветер будет достигать 12–14 м/с. Днем столбики термометров поднимутся до 10–15°. В ближайшие дни осадков станет меньше, однако температура будет постепенно снижаться.

Об этом сообщает Новости.LIVE со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе и области

По прогнозу синоптиков, 3 ноября в Одесской области будет облачно с прояснениями. В области ожидается небольшой дождь, а в южных районах — умеренный. В Одессе осадки также будут небольшими.

Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 9–14 м/с. Температура воздуха в области ночью составит +5...+10 °C, а днём — +10...+15 °C. В Одессе ночью ожидается +8...+10 °C, днём — +11...+13 °C.

На автодорогах Одесской области видимость останется хорошей.

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На морском побережье 3 ноября прогнозируется северо-восточный ветер со скоростью 12–14 м/с. Также ожидается значительное волнение моря. Температура воздуха ночью составит +8...+13 °C, днём — +10...+15 °C. Температура морской воды будет около +12...+13 °C.

Из-за сильного ветра и волнения на море объявлен I уровень опасности — желтый. При этом уровень моря вдоль побережья останется безопасным.

Какая будет погода в ближайшие дни

В ближайшие дни на погоду в Одесском регионе будут влиять антициклон и повышенное атмосферное давление. 3–4 ноября еще возможны небольшие дожди, а в дальнейшем существенных осадков не прогнозируется.

Из-за преобладания северных и северо-западных воздушных потоков температура будет постепенно снижаться. Волна на море со временем будет ослабевать — от значительной до легкой. Температура морской воды будет оставаться в пределах +12...+13 °C.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как одесситы готовятся к зиме и возможным перебоям со светом и теплом. Горожане запасаются всем необходимым для автономного быта, хотя часть людей больше всего опасается длительного отсутствия отопления.

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Одесса Черное море Одесская область Новости Одессы температура воздуха Шторм-Одесса
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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