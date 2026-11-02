Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Дощ та потужний шторм накриють Одесу: до чого готуватися містянам

Дощ та потужний шторм накриють Одесу: до чого готуватися містянам

Ua ru
2 листопада 2026 18:39
Погода в Одесі та Одеській області 3 листопада 2026 року Новини.LIVE
Шторм на узбережжі Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У вівторок, 3 листопада, в Одесі та області буде хмарно з проясненнями, місцями пройдуть дощі. На узбережжі Одещини очікується сильне хвилювання моря, а північно-східний вітер сягатиме 12–14 м/с. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 10–15°. У найближчі дні опадів поменшає, проте температура поступово знижуватиметься.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама

Погода в Одесі та області

За прогнозом синоптиків, 3 листопада на Одещині буде хмарно з проясненнями. В області очікується невеликий дощ, а в південних районах — помірний. В Одесі опади також будуть невеликими.

Вітер дутиме з північного сходу зі швидкістю 9–14 м/с. Температура повітря в області вночі становитиме +5...+10 °C, а вдень — +10...+15 °C. В Одесі вночі очікується +8...+10 °C, удень — +11...+13 °C.

На автошляхах Одеської області видимість залишатиметься доброю.

Читайте також:

Погода на узбережжі Одещини

На морському узбережжі 3 листопада прогнозують північно-східний вітер зі швидкістю 12–14 м/с. Також очікується значне хвилювання моря. Температура повітря вночі становитиме +8...+13 °C, удень — +10...+15 °C. Морська вода буде близько +12...+13 °C.

Через сильний вітер і хвилювання моря оголошено I рівень небезпечності — жовтий. Водночас рівні моря вздовж узбережжя залишатимуться безпечними.

Якою буде погода найближчими днями

У найближчі дні на погоду в Одеському регіоні впливатиме антициклон і підвищений атмосферний тиск. 3–4 листопада ще можливі невеликі дощі, а надалі істотних опадів не прогнозують.

Через переважання північних і північно-західних повітряних потоків температура поступово знижуватиметься. Хвилювання моря з часом слабшатиме — від значного до легкого. Температура морської води залишатиметься в межах +12...+13 °C.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як одесити готуються до зими та можливих перебоїв зі світлом і теплом. Містяни запасаються необхідним для автономного побуту, хоча частина людей найбільше побоюється тривалої відсутності опалення.

Також Новини.LIVE розповідали, чи планують одесити виїжджати з міста напередодні зими. Більшість опитаних вирішили залишатися вдома, попри загрозу обстрілів і можливі перебої зі світлом та теплом.

Одеса Чорне море Одеська область Новини Одеси температура повітря Шторм-Одеса
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації