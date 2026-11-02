Шторм на узбережжі Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У вівторок, 3 листопада, в Одесі та області буде хмарно з проясненнями, місцями пройдуть дощі. На узбережжі Одещини очікується сильне хвилювання моря, а північно-східний вітер сягатиме 12–14 м/с. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 10–15°. У найближчі дні опадів поменшає, проте температура поступово знижуватиметься.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі та області

За прогнозом синоптиків, 3 листопада на Одещині буде хмарно з проясненнями. В області очікується невеликий дощ, а в південних районах — помірний. В Одесі опади також будуть невеликими.

Вітер дутиме з північного сходу зі швидкістю 9–14 м/с. Температура повітря в області вночі становитиме +5...+10 °C, а вдень — +10...+15 °C. В Одесі вночі очікується +8...+10 °C, удень — +11...+13 °C.

На автошляхах Одеської області видимість залишатиметься доброю.

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На морському узбережжі 3 листопада прогнозують північно-східний вітер зі швидкістю 12–14 м/с. Також очікується значне хвилювання моря. Температура повітря вночі становитиме +8...+13 °C, удень — +10...+15 °C. Морська вода буде близько +12...+13 °C.

Через сильний вітер і хвилювання моря оголошено I рівень небезпечності — жовтий. Водночас рівні моря вздовж узбережжя залишатимуться безпечними.

Якою буде погода найближчими днями

У найближчі дні на погоду в Одеському регіоні впливатиме антициклон і підвищений атмосферний тиск. 3–4 листопада ще можливі невеликі дощі, а надалі істотних опадів не прогнозують.

Через переважання північних і північно-західних повітряних потоків температура поступово знижуватиметься. Хвилювання моря з часом слабшатиме — від значного до легкого. Температура морської води залишатиметься в межах +12...+13 °C.

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