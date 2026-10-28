Якою буде зима в Одесі: синоптики розповіли про морози та сніг

Одесити на Дерибасівській. Фото: Новини.LIVE

Попереду листопад, опалювальний сезон, а згодом і зима, яка для Одеси може бути непростою. Чим нижче опускатиметься температура і довше триматимуться морози, тим більшим буде навантаження на тепломережі та енергосистему міста. На тлі загрози нових російських ударів по енергетиці це може призвести до перебоїв зі світлом і теплом.

Про погоду на Одещині до кінця осені, прогнози на майбутню зиму та ймовірність сильних морозів в ексклюзивному інтерв’ю журналістам Новини.LIVE розповіла завідувачка сектору метеорологічних прогнозів Гідрометцентру Чорного та Азовського морів Олена Тарнавська.

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Погода восени

Дощова погода на Одещині збережеться до 29 жовтня. Водночас значного похолодання синоптики не прогнозують. Температура повітря в області вночі становитиме від 4 до 9 градусів тепла, вдень — від 10 до 15 градусів. В Одесі вночі очікується від 11 до 13 градусів тепла, а в день — 15-17.

"Стабілізація погодних умов, як я і говорила, почнеться з 30 жовтня, продовжиться недовго, біля трьох днів. Потім, можливо, знову дощова погода", — каже завідувачка сектору метеорологічних прогнозів Гідрометцентру Чорного та Азовського морів Олена Тарнавська.

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Олена Тарнавська про стабілізацію погодних умов. Фото: Новини.LIVE

Останніми днями на Одещині спостерігаються дощі, тумани та поривчастий вітер. Попри це, цьогорічний жовтень переважно був теплішим за кліматичну норму. Однак температурні показники протягом місяця відрізнялися.

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"В першу та третю декаду спостерігалась додаткова аномалія температури. Середньодобова температура була близько 5-6 градусів вищі норми. Погода спостерігалася у другій декаді, але середня добова температура була в межах норми, чи лише на один градус нижча за норми", — пояснює Олена Тарнавська.

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До початку листопада на Одещині різких змін температури не очікується. Водночас на узбережжі Чорного моря найближчими днями буде вітряно. За прогнозом від 27 жовтня, протягом перших трьох діб зберігатиметься штормовий вітер зі швидкістю 12–14 метрів за секунду. Після цього він поступово стихне. Сильних холодів на наступний місяць поки не прогнозують.

"За прогнозами Українського гідрометеорологічного центру, середня місячна температура в листопаді буде близько 6,5 градусів, що для Одеської області – це вище на 1 градус", — зазначає Олена Тарнавська.

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Осінь в Міському саду в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Погода взимку

Останніми роками зими в Одесі все частіше бувають теплими та майже без снігу. Одна з причин — глобальне потепління. Але це не означає, що сильних морозів більше не буде. Поки невідомо, чи чекати цієї зими рясних снігопадів і тривалих похолодань. Точніші прогнози з’являться пізніше.

"По прогнозу Українського гідрометеорологічного центру на усі місяці зимового сезону вища прогнозована температура на 2 градуси кліматичної норми. Але це не виключає періодів похолодання та сніжних заносів", — розповідає Олена Тарнавська.

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Погода в Одесі взимку. Фото: Новини.LIVE

Точність прогнозу погоди

Навіть якщо зима загалом буде теплою, сильні морози все одно можливі. Для Одеси це додаткове навантаження на систему опалення, особливо в умовах можливих відключень світла. Втім, точно передбачити, коли прийдуть холоди та скільки вони триватимуть, поки складно. Найдетальніші прогнози погоди складають на найближчі п’ять днів, а на місяць чи сезон можна визначити лише загальні тенденції.

"Атмосфера — це хаотична система, і з кожним днем ця хаотичність підвищується. Погодні моделі можуть прослідковувати. На більший строк, ніж 5 днів, моделі можуть показувати загальну характеристику погодних процесів, але точні дані вже не підраховуються", — пояснює Олена Тарнавська.

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Олена Тарнавська про точність прогнозів. Фото: Новини.LIVE

Одеситам варто бути готовими до різних погодних умов, незалежно від того, якою прогнозують зиму. Тому слід стежити за попередженнями про небезпечні погодні явища та заздалегідь подбати про заряджені павербанки й інші необхідні речі на випадок негоди або нових російських атак на енергетику. Адже сильні морози і можливі відключення електроенергії можуть сильно ускладнити повсякденне життя.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як одесити готуються до зими та можливих перебоїв зі світлом і теплом. Містяни запасаються необхідним для автономного побуту, хоча частина людей найбільше побоюється тривалої відсутності опалення.

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