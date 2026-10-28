Какой будет зима в Одессе: синоптики рассказали о морозах и снеге

Одесситы на Дерибасовской. Фото: Новини.LIVE

Впереди ноябрь, отопительный сезон, а вслед за ним и зима, которая для Одессы может оказаться непростой. Чем ниже будет опускаться температура и дольше будут держаться морозы, тем больше будет нагрузка на теплосети и энергосистему города. На фоне угрозы новых российских ударов по энергетике это может привести к перебоям со светом и теплом.

О погоде в Одесской области до конца осени, прогнозах на предстоящую зиму и вероятности сильных морозов в эксклюзивном интервью журналистам Новини.LIVE рассказала заведующая сектором метеорологических прогнозов Гидрометцентра Черного и Азовского морей Елена Тарнавская.

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Погода осенью

Дождливая погода в Одесской области сохранится до 29 октября. В то же время значительного похолодания синоптики не прогнозируют. Температура воздуха в области ночью составит от 4 до 9 градусов тепла, днем — от 10 до 15 градусов. В Одессе ночью ожидается от 11 до 13 градусов тепла, а днем — 15–17.

"Стабилизация погодных условий, как я и говорила, начнется с 30 октября, продлится недолго, около трех дней. Затем, возможно, снова дождливая погода", — говорит заведующая сектором метеорологических прогнозов Гидрометцентра Черного и Азовского морей Елена Тарнавская.

Елена Тарнавская о стабилизации погодных условий. Фото: Новини.LIVE

В последние дни в Одесской области наблюдаются дожди, туманы и порывистый ветер. Несмотря на это, октябрь этого года в основном был теплее климатической нормы. Однако температурные показатели в течение месяца различались.

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"В первую и третью декаду наблюдалась дополнительная температурная аномалия. Среднесуточная температура была примерно на 5–6 градусов выше нормы. Погода наблюдалась во второй декаде, но среднесуточная температура была в пределах нормы или лишь на один градус ниже нормы", — объясняет Елена Тарнавская.

Туман в Одессе. Фото: Новини.LIVE

До начала ноября в Одесской области резких изменений температуры не ожидается. В то же время на побережье Черного моря в ближайшие дни будет ветрено. Согласно прогнозу от 27 октября, в течение первых трёх суток будет дуть штормовой ветер со скоростью 12–14 метров в секунду. После этого он постепенно стихнет. Сильных холодов на следующий месяц пока не прогнозируют.

«По прогнозам Украинского гидрометеорологического центра, среднемесячная температура в ноябре составит около 6,5 градусов, что для Одесской области — на 1 градус выше», — отмечает Елена Тарнавская.

Осень в Городском саду в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Погода зимой

В последние годы зимы в Одессе все чаще бывают тёплыми и почти без снега. Одна из причин — глобальное потепление. Но это не означает, что сильных морозов больше не будет. Пока неизвестно, стоит ли ожидать этой зимой обильных снегопадов и продолжительных похолоданий. Более точные прогнозы появятся позже.

"По прогнозу Украинского гидрометеорологического центра на все месяцы зимнего сезона прогнозируемая температура будет на 2 градуса выше климатической нормы. Но это не исключает периодов похолодания и снежных заносов", — рассказывает Елена Тарнавская.

Погода в Одессе зимой. Фото: Новини.LIVE

Точность прогноза погоды

Даже если зима в целом будет теплой, сильные морозы все равно возможны. Для Одессы это дополнительная нагрузка на систему отопления, особенно в условиях возможных отключений света. Впрочем, точно предсказать, когда наступит холодная погода и как долго она продлится, пока сложно. Самые подробные прогнозы погоды составляют на ближайшие пять дней, а на месяц или сезон можно определить лишь общие тенденции.

"Атмосфера — это хаотичная система, и с каждым днем эта хаотичность усиливается. Погодные модели могут отслеживать ситуацию. На срок более 5 дней модели могут показывать общую картину погодных процессов, но точные данные уже не рассчитываются", — объясняет Елена Тарнавская.

Елена Тарнавская о точности прогнозов. Фото: Новини.LIVE

Одесситам стоит быть готовыми к различным погодным условиям, независимо от того, какой прогнозируют зиму. Поэтому следует следить за предупреждениями об опасных погодных явлениях и заранее позаботиться о заряженных портативных зарядных устройствах и других необходимых вещах на случай непогоды или новых российских атак на энергетику. Ведь сильные морозы и возможные отключения электроэнергии могут сильно осложнить повседневную жизнь.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как одесситы готовятся к зиме и возможным перебоям со светом и теплом. Горожане запасаются всем необходимым для автономного быта, хотя часть людей больше всего опасается длительного отсутствия отопления.

Также Новини.LIVE рассказывали, планируют ли одесситы уезжать из города в преддверии зимы. Большинство опрошенных решили остаться дома, несмотря на угрозу обстрелов и возможные перебои со светом и теплом.