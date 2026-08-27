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Главная Одесса Дожди и ветер накроют Одессу: температура морской воды

Дожди и ветер накроют Одессу: температура морской воды

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27 августа 2026 18:03
Погода в Одессе и области 28 августа: дождь и сильный ветер
Люди на пляже. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В пятницу, 28 августа, в Одесской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и днем ​​местами пройдут дожди, северный ветер усилится. Температура воздуха днем ​​будет достигать +27 °С. На дорогах области возможна дымка, а в экосистемах будет сохраняться пожарная опасность. В Одессе будет немного теплее, однако прогнозируют осадки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в области

В Одесской области 28 августа облачно с прояснениями. Ночью ожидается умеренный дождь, а днем ​​небольшой. Ветер северный, 9-14 м/с. Днем местами возможны порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет +13…+18 °С, а днем ​​— +22…+27 °С.

На автодорогах области ночью и утром местами прогнозируют дымку . Видимость может составлять 1-2 км, поэтому водителям следует быть внимательными.

Погода в Одессе

В Одессе также ожидается пасмурная погода с прояснениями и дождями. Ночью дождь будет умеренным, днем ​​небольшим. Северный ветер будет достигать 9–14 м/с. Температура воздуха ночью составит +16…+18 °С, а днем ​​— +23…+25 °С. Температура морской воды у побережья Одессы – +22…+23 °С.

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Пожарная опасность

Несмотря на дождливую погоду, в некоторых уголках Одесщины остается риск возгораний из-за открытого огня:

  • ‚Чрезвычайная опасность: Измаил и Вилково.
  • ​Высокая опасность: Раздельная и Сарата.
  • ​Средняя опасность: Белгород-Днестровский.
  • ë Низкая опасность: Затишье и Болград.
  • ​Отсутствует опасность: Одесса, Черноморск, Сербка и Любашевка.

Как сообщали Новини.LIVE, Аккерманская крепость в Одесской области может получить особый статус национальной святыни Украины. Соответствующий законопроект подал в Верховную Раду президент Владимир Зеленский. В список предлагают включить 23 достопримечательности и исторические места. Единственным объектом Одесской области стала крепость в Белгороде-Днестровском.

Также Новини.LIVE выяснили, сколько в общей сложности придется потратить на одного школьника. Рюкзак, одежда, канцелярия, обувь, спортивный костюм и вышиванка потянут примерно на 7700 гривен. И это еще без дополнительных покупок и самых дешевых вариантов. Так что если выбирать по качеству, сумма очень легко переходит за 10 тысяч гривен на одного ребенка.

Одесса Одесская область прогноз погоды температура воздуха черное пальто
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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