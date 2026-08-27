Погода в Одессе и области 28 августа: дождь и сильный ветер

Дожди и ветер накроют Одессу: температура морской воды
В пятницу, 28 августа, в Одесской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и днем местами пройдут дожди, северный ветер усилится. Температура воздуха днем будет достигать +27 °С. На дорогах области возможна дымка, а в экосистемах будет сохраняться пожарная опасность. В Одессе будет немного теплее, однако прогнозируют осадки.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в области
В Одесской области 28 августа облачно с прояснениями. Ночью ожидается умеренный дождь, а днем небольшой. Ветер северный, 9-14 м/с. Днем местами возможны порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет +13…+18 °С, а днем — +22…+27 °С.
На автодорогах области ночью и утром местами прогнозируют дымку . Видимость может составлять 1-2 км, поэтому водителям следует быть внимательными.
Погода в Одессе
В Одессе также ожидается пасмурная погода с прояснениями и дождями. Ночью дождь будет умеренным, днем небольшим. Северный ветер будет достигать 9–14 м/с. Температура воздуха ночью составит +16…+18 °С, а днем — +23…+25 °С. Температура морской воды у побережья Одессы – +22…+23 °С.
Пожарная опасность
Несмотря на дождливую погоду, в некоторых уголках Одесщины остается риск возгораний из-за открытого огня:
- ‚Чрезвычайная опасность: Измаил и Вилково.
- Высокая опасность: Раздельная и Сарата.
- Средняя опасность: Белгород-Днестровский.
- ë Низкая опасность: Затишье и Болград.
- Отсутствует опасность: Одесса, Черноморск, Сербка и Любашевка.
Как сообщали Новини.LIVE, Аккерманская крепость в Одесской области может получить особый статус национальной святыни Украины. Соответствующий законопроект подал в Верховную Раду президент Владимир Зеленский. В список предлагают включить 23 достопримечательности и исторические места. Единственным объектом Одесской области стала крепость в Белгороде-Днестровском.
Также Новини.LIVE выяснили, сколько в общей сложности придется потратить на одного школьника. Рюкзак, одежда, канцелярия, обувь, спортивный костюм и вышиванка потянут примерно на 7700 гривен. И это еще без дополнительных покупок и самых дешевых вариантов. Так что если выбирать по качеству, сумма очень легко переходит за 10 тысяч гривен на одного ребенка.