Погода в Одессе и области 28 августа: дождь и сильный ветер

Люди на пляже. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В пятницу, 28 августа, в Одесской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и днем ​​местами пройдут дожди, северный ветер усилится. Температура воздуха днем ​​будет достигать +27 °С. На дорогах области возможна дымка, а в экосистемах будет сохраняться пожарная опасность. В Одессе будет немного теплее, однако прогнозируют осадки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в области

В Одесской области 28 августа облачно с прояснениями. Ночью ожидается умеренный дождь, а днем ​​небольшой. Ветер северный, 9-14 м/с. Днем местами возможны порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет +13…+18 °С, а днем ​​— +22…+27 °С.

На автодорогах области ночью и утром местами прогнозируют дымку . Видимость может составлять 1-2 км, поэтому водителям следует быть внимательными.

Погода в Одессе

В Одессе также ожидается пасмурная погода с прояснениями и дождями. Ночью дождь будет умеренным, днем ​​небольшим. Северный ветер будет достигать 9–14 м/с. Температура воздуха ночью составит +16…+18 °С, а днем ​​— +23…+25 °С. Температура морской воды у побережья Одессы – +22…+23 °С.

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Пожарная опасность

Несмотря на дождливую погоду, в некоторых уголках Одесщины остается риск возгораний из-за открытого огня:

‚Чрезвычайная опасность: Измаил и Вилково.

​Высокая опасность: Раздельная и Сарата.

​Средняя опасность: Белгород-Днестровский.

ë Низкая опасность: Затишье и Болград.

​Отсутствует опасность: Одесса, Черноморск, Сербка и Любашевка.

Как сообщали Новини.LIVE, Аккерманская крепость в Одесской области может получить особый статус национальной святыни Украины. Соответствующий законопроект подал в Верховную Раду президент Владимир Зеленский. В список предлагают включить 23 достопримечательности и исторические места. Единственным объектом Одесской области стала крепость в Белгороде-Днестровском.

Также Новини.LIVE выяснили, сколько в общей сложности придется потратить на одного школьника. Рюкзак, одежда, канцелярия, обувь, спортивный костюм и вышиванка потянут примерно на 7700 гривен. И это еще без дополнительных покупок и самых дешевых вариантов. Так что если выбирать по качеству, сумма очень легко переходит за 10 тысяч гривен на одного ребенка.