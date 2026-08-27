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Головна Одеса Дощі та вітер накриють Одесу: температура морської води

Дощі та вітер накриють Одесу: температура морської води

Ua ru
27 серпня 2026 18:03
Погода в Одесі та області 28 серпня: дощ і сильний вітер
Люди на пляжі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У п'ятницю, 28 серпня, на Одещині очікується хмарна погода з проясненнями. Уночі та вдень місцями пройдуть дощі, а північний вітер посилиться. Температура повітря вдень сягатиме +27 °С. На дорогах області можливий серпанок, а в екосистемах зберігатиметься пожежна небезпека. В Одесі буде трохи тепліше, однак також прогнозують опади.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в області

В Одеській області 28 серпня буде хмарно з проясненнями. Уночі очікується помірний дощ, а вдень — невеликий. Вітер північний, 9–14 м/с. Вдень місцями можливі пориви до 15–20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +13…+18 °С, а вдень — +22…+27 °С.

На автошляхах області вночі та вранці місцями прогнозують серпанок. Видимість може становити 1–2 км, тому водіям варто бути уважними.

Погода в Одесі

В Одесі також очікується хмарна погода з проясненнями та дощами. Уночі дощ буде помірним, удень — невеликим. Північний вітер сягатиме 9–14 м/с. Температура повітря вночі становитиме +16…+18 °С, а вдень — +23…+25 °С. Температура морської води біля узбережжя Одеси — +22…+23 °С.

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Пожежна небезпека ​

Попри дощову погоду, у деяких куточках Одещини залишається ризик займань через відкритий вогонь: 

  • ​Надзвичайна небезпека: Ізмаїл та Вилкове. 
  • ​Висока небезпека: Роздільна та Сарата.
  • ​Середня небезпека: Білгород-Дністровський. 
  • ​Низька небезпека: Затишшя та Болград. 
  • ​Відсутня небезпека: Одеса, Чорноморськ, Сербка та Любашівка.

Як повідомляли Новини.LIVE, Аккерманська фортеця на Одещині може отримати особливий статус національної святині України. Відповідний законопроєкт подав до Верховної Ради президент Володимир Зеленський. До переліку пропонують включити 23 пам’ятки та історичні місця. Єдиним об’єктом Одеської області стала фортеця в Білгороді-Дністровському.

Також Новини.LIVE  з’ясували, скільки загалом доведеться витратити на одного школяра. Рюкзак, одяг, канцелярія, взуття, спортивний костюм і вишиванка потягнуть приблизно на 7700 гривень. І це ще без додаткових покупок та з найдешевшими варіантами. Тож якщо обирати за якістю, сума дуже легко переходить за 10 тисяч гривень на одну дитину.

Одеса Одеська область прогноз погоди температура повітря чорне пальто
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина

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