Погода в Одесі та області 27 серпня: температура моря

Люди на пляжі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі та області 27 серпня очікується нестійка погода з дощами й грозами. В області місцями можливі опади та серпанок на дорогах. Водночас у центральних і південних районах зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека, тож варто бути особливо уважними з вогнем.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Штормове попередження

В Одесі на 27 серпня оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища І рівня небезпеки. Вдень у місті очікується гроза.

Погода в Одесі

У місті буде хмарно з проясненнями. Вітер північний, 5–10 м/с. Вночі температура становитиме 18–20°С, вдень повітря прогріється до 22–24°С. Температура морської води — 22–23°С.

Погода в області

На Одещині також прогнозують хмарність із проясненнями. Часом дощитиме, місцями можлива гроза. Північний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Вночі температура становитиме 15–20°С, вдень — 21–26°С. Вночі та вранці на автошляхах області можливий серпанок. Видимість становитиме 1–2 км.

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Пожежна небезпека

У вівторок, 27 серпня, в Одесі та більшості районів області утримуватиметься високий рівень пожежної небезпеки. За даними ГМЦ Чорного та Азовського морів, найкритичніша ситуація передбачається в Ізмаїлі, де оголошено тривалу надзвичайну пожежну небезпеку. Надзвичайний рівень також охопить Роздільну, Чорноморськ, Білгород-Дністровський, Сарату, Болград та Вилкове. В Одесі спостерігатиметься висока пожежна небезпека, а поблизу Сербки — середня. Сприятливою та безпечною погода залишиться лише на півночі регіону, зокрема у Любашівці та Затишші, де загроза пожеж повністю відсутня.

Новини.LIVE повідомляли про те, скільки одесити витрачають на підготовку дітей до школи у 2026 році. За словами батьків, витрати на одну дитину можуть перевищувати 5 тисяч гривень, а якщо школярів у родині двоє — сума сягає близько 12 тисяч.

Також Новини.LIVE з’ясували, скільки загалом доведеться витратити на одного школяра. Рюкзак, одяг, канцелярія, взуття, спортивний костюм і вишиванка потягнуть приблизно на 7700 гривень. І це ще без додаткових покупок та з найдешевшими варіантами. Тож якщо обирати за якістю, сума дуже легко переходить за 10 тисяч гривень на одну дитину.