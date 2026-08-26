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Главная Одесса На Одессу надвигается гроза: температура моря завтра

На Одессу надвигается гроза: температура моря завтра

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Дата публикации 26 августа 2026 18:57
Погода в Одессе и области 27 августа: температура моря
Люди на пляже. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе и области 27 августа ожидается переменчивая погода с дождями и грозами. В области местами возможны осадки и дымка на дорогах. В то же время в центральных и южных районах сохранится чрезвычайная пожарная опасность, поэтому следует быть особенно осторожными с огнем.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей.

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Штормовое предупреждение

В Одессе на 27 августа объявлено предупреждение об опасных метеорологических явлениях I уровня опасности. Днем в городе ожидается гроза.

Погода в Одессе

В городе будет облачно с прояснениями. Ветер северный, 5–10 м/с. Ночью температура составит 18–20 °С, днём воздух прогреется до 22–24 °С. Температура морской воды — 22–23 °С.

Погода в области

В Одесской области также прогнозируется облачность с прояснениями. Время от времени будут идти дожди, местами возможна гроза. Северный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Ночью температура составит 15–20 °С, днем — 21–26 °С. Ночью и утром на автодорогах области возможен туман. Видимость составит 1–2 км.

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Пожарная опасность

Во вторник, 27 августа, в Одессе и большинстве районов области сохранится высокий уровень пожарной опасности. По данным ГМЦ Черного и Азовского морей, наиболее критическая ситуация ожидается в Измаиле, где объявлена длительная чрезвычайная пожарная опасность. Чрезвычайный уровень также охватит Раздельную, Черноморск, Белгород-Днестровский, Сарату, Болград и Вилково. В Одессе будет наблюдаться высокая пожарная опасность, а вблизи Сербки — средняя. Благоприятная и безопасная погода сохранится лишь на севере региона, в частности в Любашевке и Затишье, где угроза пожаров полностью отсутствует.

Новини.LIVE сообщали о том, сколько одесситы тратят на подготовку детей к школе в 2026 году. По словам родителей, расходы на одного ребенка могут превышать 5 тысяч гривен, а если школьников в семье двое — сумма достигает около 12 тысяч.

Также Новини.LIVE выяснили, сколько в целом придется потратить на одного школьника. Рюкзак, одежда, канцелярские принадлежности, обувь, спортивный костюм и вышиванка обойдутся примерно в 7700 гривен. И это ещё без дополнительных покупок и с самыми дешёвыми вариантами. Поэтому, если выбирать по качеству, сумма очень легко превышает 10 тысяч гривен на одного ребёнка.

Одесса Черное море Одесская область прогноз погоды температура воздуха
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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