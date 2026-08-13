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Главная Одесса Дрон попал в локомотив поезда на Одесчине: есть погибшие

Дрон попал в локомотив поезда на Одесчине: есть погибшие

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2026 09:32
"Укрзализныця" сообщила об ударе дрона по поезду на Одесчине
Поезд после атаки. Фото иллюстративное: Укрзализныця

В Одесской области российский реактивный беспилотник поразил локомотив пассажирского поезда. По предварительным данным, погибли машинист и его помощник. 340 пассажиров и сотрудников поездной бригады были эвакуированы. Среди них, к счастью, нет пострадавших.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на председателя правления АО "Укрзализныця" Александра Перцовского.

Атака на потяг на Одещині
Сообщение об атаке. Фото: скриншот из Facebook

Удар по локомотиву

Россия атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. Один из вражеских дронов попал в локомотив пассажирского поезда. По сообщениям СМИ, он следовал из Одессы в Днепр. Александр Перцовский отметил, что специалисты своевременно обнаружили угрозу со стороны беспилотника и дали команду остановить поезд. Он направлялся к станции, где пассажиров должны были эвакуировать в безопасное место. Однако реактивный БПЛА резко изменил направление движения. Из-за этого локомотивная бригада не успела полностью остановить поезд и покинуть его до удара.

Пассажиров эвакуировали

После столкновения 340 пассажиров и сотрудников поездной бригады были эвакуированы. По предварительным данным, среди них нет пострадавших. В то же время машинист и его помощник погибли. На данный момент сообщается о двух погибших членах локомотивной бригады. Обстоятельства столкновения и его последствия уточняются.

Атака на Одесскую область

Кроме того, ночью 13 августа российские войска атаковали юг Одесской области ударными беспилотниками. В результате удара реактивного БПЛА получила травмы 18-летняя девушка. Ее в тяжелом состоянии доставили в больницу, где медики оказывают ей необходимую помощь.

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После атаки часть Измаила осталась без электроснабжения. Энергетики проводят аварийно-восстановительные работы. Объекты водоснабжения и водоотведения города перевели на резервные источники питания. Также российские войска атаковали портовую инфраструктуру Измаильского района. В результате удара имеются повреждения и возник пожар.

Как сообщали Новини.LIVE, Одесса ночью и утром 12 августа подверглась российским атакам. В результате ударов зафиксированы разрушения и повреждения гражданской инфраструктуры. В многоэтажном доме после ночной атаки произошёл пожар в квартире. К счастью, люди не пострадали.

Также Новини.LIVE сообщали, что во вторник , 11 августа, российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру Одесского района ударными реактивными дронами. В результате атаки погибли двое мужчин, ещё трое человек пострадали.

Укрзализныця Одесская область поезд Обстрел Одесчины Последствия обстрела Одесчины
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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