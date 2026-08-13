Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноГроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Дрон влучив у локомотив поїзда на Одещині: є загиблі

Дрон влучив у локомотив поїзда на Одещині: є загиблі

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2026 09:32
Укрзалізниця повідомила про удар дрона по поїзду на Одещині
Потяг після атаки. Фото ілюстративне: Укрзалізниця

На Одещині російський реактивний безпілотник влучив у локомотив пасажирського поїзда. За попередніми даними, загинули машиніст та його помічник. 340 пасажирів і працівників поїзної бригади евакуювали. Серед них, на щастя, травмованих немає.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на голову правління АТ "Укрзалізниця" Олександра Перцовського.

Атака на потяг на Одещині
Повідомлення про атаку. Фото: скриншот із Facebook

Удар по локомотиву

Росія атакувала Одещину ударними безпілотниками. Один із ворожих дронів влучив у локомотив пасажирського потяга. За повідомленнями ЗМІ він прямував з Одеси до Дніпра. Олександр Перцовський зазначив, що фахівці завчасно виявили загрозу безпілотника та дали команду зупинити поїзд. Він прямував до станції, де пасажирів мали евакуювати у безпечне місце. Однак реактивний БпЛА різко змінив напрямок руху. Через це локомотивна бригада не встигла повністю зупинити поїзд і залишити його до удару.

Пасажирів евакуювали

Після влучання 340 пасажирів та працівників поїзної бригади евакуювали. За попередніми даними, серед них немає травмованих. Водночас машиніст та його помічник загинули. Наразі повідомляється про двох загиблих членів локомотивної бригади. Обставини удару та його наслідки уточнюються.

Атака на Одещину

Крім того, вночі 13 серпня російські війська атакували південь Одещини ударними безпілотниками. Унаслідок удару реактивного БпЛА травмувалася 18-річна дівчина. Її у тяжкому стані доставили до лікарні, де медики надають їй необхідну допомогу.

Читайте також:

Після атаки частина Ізмаїла залишилася без електропостачання. Енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи. Об'єкти водопостачання та водовідведення міста перевели на резервні джерела живлення. Також російські війська атакували портову інфраструктуру Ізмаїльського району. Внаслідок удару є пошкодження та виникла пожежа.

Як повідомляли Новини.LIVE, Одеса вночі та зранку 12 серпня зазнала російських атак. Внаслідок ударів є руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури. У багатоповерхівці після нічної атаки сталася пожежа в квартирі. На щастя, люди не постраждали.

Також Новини.LIVE писали, що у вівторок, 11 серпня російські війська атакували цивільну інфраструктуру Одеського району ударними реактивними дронами. Унаслідок атаки загинули двоє чоловіків, ще троє людей постраждали.

Укрзалізниця Одеська область потяг Обстріл Одещини Наслідки обстрілу Одещини
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації