Укрзалізниця повідомила про удар дрона по поїзду на Одещині

Потяг після атаки. Фото ілюстративне: Укрзалізниця

На Одещині російський реактивний безпілотник влучив у локомотив пасажирського поїзда. За попередніми даними, загинули машиніст та його помічник. 340 пасажирів і працівників поїзної бригади евакуювали. Серед них, на щастя, травмованих немає.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на голову правління АТ "Укрзалізниця" Олександра Перцовського.

Повідомлення про атаку. Фото: скриншот із Facebook

Удар по локомотиву

Росія атакувала Одещину ударними безпілотниками. Один із ворожих дронів влучив у локомотив пасажирського потяга. За повідомленнями ЗМІ він прямував з Одеси до Дніпра. Олександр Перцовський зазначив, що фахівці завчасно виявили загрозу безпілотника та дали команду зупинити поїзд. Він прямував до станції, де пасажирів мали евакуювати у безпечне місце. Однак реактивний БпЛА різко змінив напрямок руху. Через це локомотивна бригада не встигла повністю зупинити поїзд і залишити його до удару.

Пасажирів евакуювали

Після влучання 340 пасажирів та працівників поїзної бригади евакуювали. За попередніми даними, серед них немає травмованих. Водночас машиніст та його помічник загинули. Наразі повідомляється про двох загиблих членів локомотивної бригади. Обставини удару та його наслідки уточнюються.

Атака на Одещину

Крім того, вночі 13 серпня російські війська атакували південь Одещини ударними безпілотниками. Унаслідок удару реактивного БпЛА травмувалася 18-річна дівчина. Її у тяжкому стані доставили до лікарні, де медики надають їй необхідну допомогу.

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Як повідомляли Новини.LIVE, Одеса вночі та зранку 12 серпня зазнала російських атак. Внаслідок ударів є руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури. У багатоповерхівці після нічної атаки сталася пожежа в квартирі. На щастя, люди не постраждали.

Також Новини.LIVE писали, що у вівторок, 11 серпня російські війська атакували цивільну інфраструктуру Одеського району ударними реактивними дронами. Унаслідок атаки загинули двоє чоловіків, ще троє людей постраждали.