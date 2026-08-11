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Головна Одеса Двоє людей загинули внаслідок атаки РФ на Одеський район

Двоє людей загинули внаслідок атаки РФ на Одеський район

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2026 17:47
Атака РФ на Одеський район: є загиблі та поранені
Згорілий автомобіль. Фото: Одеська обласна прокуратура

У вівторок, 11 серпня російські війська атакували цивільну інфраструктуру Одеського району ударними реактивними дронами. Унаслідок атаки загинули двоє чоловіків, ще троє людей постраждали.

Про це пишуть Одеська обласна прокуратура та очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає Новини.LIVE.

В Одеському районі є загиблі

За даними прокуратури, під час російського удару було знищено два автомобілі. На місці загинули 47-річний та 65-річний чоловіки.

Ще троє людей отримали поранення. Їхні анкетні дані наразі встановлюються.

За фактом атаки правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людей.

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На місці працюють правоохоронці та документують наслідки російської атаки. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Управління СБУ в Одеській області.

Двоє людей загинули внаслідок атаку РФ на Одеський район - фото 1
Допис Одеської обласної прокуратури. Скріншот: Facebook

За словами голови Одеської ОВА Олега Кіпера, російські війська вдарили по вантажному автомобілю з цистерною, у якій залишалися рештки олії. Після удару спалахнули вантажівка та легковий автомобіль.

"Інформація щодо наслідків удару та кількості постраждалих уточнюється. На місці працюють всі відповідні служби", — повідомив Кіпер.

Очільник ОВА також висловив співчуття родинам і близьким загиблих.

Двоє людей загинули внаслідок атаки РФ на Одеський район - фото 2
Допис Олега Кіпера. Скріншот: Facebook
Двоє людей загинули внаслідок атаки РФ на Одеський район - фото 3
Палаюча вантажівка з цистерною. Фото: Одеська ОВА

Новини Одеси

Новини.LIVE інформували, що на Одещині розпочали розслідування обставин падіння винищувача МіГ-29 Повітряних сил ЗСУ, яке сталося ввечері 10 серпня. За попередньою інформацією, літак виконував бойове завдання зі знищення російських безпілотників, проте під час виконання місії виникла нештатна ситуація.

Новини.LIVE писали, що після російської атаки на Одесу в ніч проти 9 серпня по медичну допомогу звернулися 12 людей. Станом на ранок 10 серпня четверо постраждалих залишалися в лікарнях, більшість із них отримали осколкові поранення різного ступеня тяжкості. Один із постраждалих перебуває у важкому стані, однак його стан стабільний і демонструє позитивну динаміку.

Одеса Одеська область війна в Україні
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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