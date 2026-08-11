На Одещині під час бойового завдання впав винищувач МіГ-29

Розбитий літак на Одещині. Фото: ДБР

На Одещині розслідують падіння винищувача МіГ-29 Збройних Сил України, яке сталося ввечері 10 серпня. За попередніми даними, літак виконував бойове завдання зі знищення російських безпілотників, однак під час операції виникла нештатна ситуація.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Падіння МіГ-29

За даними ДБР, інцидент стався у Березівському районі Одеської області. За попередньою інформацією слідства, український МіГ-29 був залучений до бойової роботи проти ворожих дронів.

Під час активної частини операції, а саме пуску авіаційної ракети, сталася нештатна ситуація, внаслідок якої літак загорівся. Пілот втратив керування винищувачем, однак до останнього намагався врятувати машину. Льотчик успішно катапультувався. Його евакуювали до медичного закладу, де йому надають необхідну допомогу. Життю військового нічого не загрожує.

Розбитий МіГ на Одещині. Фото: ДБР

Деталі слідства

Одразу після падіння винищувача до місця події прибула слідчо-оперативна група ДБР. Працівники Бюро працювали там упродовж усієї ночі. Слідчі оглянули територію, вилучили уламки літака та продовжують їх фіксувати. Також збирають матеріали, які можуть допомогти встановити причини аварії, опитують свідків та військовослужбовців.

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Наразі правоохоронці шукають бортовий реєстратор літака, так звану "чорну скриньку". Саме його дані можуть стати важливими для встановлення обставин, за яких винищувач втратив керування. За фактом падіння МіГ-29 ДБР відкрило кримінальне провадження. Точну причину нештатної ситуації наразі не називають — її мають встановити під час розслідування.

Рештки від розбитого літака. Фото: ДБР

Раніше Новини.LIVE писали, що після російської атаки на Одесу в ніч на 9 серпня 12 людей звернулися по медичну допомогу. Станом на ранок 10 серпня четверо постраждалих залишаються в лікарні. Більшість із них отримали осколкові поранення різного ступеня тяжкості. Один чоловік перебуває у важкому стані, але його стан стабільний і має позитивну динаміку.

Також Новини.LIVE повідомляли, що на Одещині цивільних жителів готують до захисту регіону на випадок спроби російської армії висадити десант. Людей навчають керувати дронами та тренують на полігонах. Частину з них залучають до добровольчих формувань територіальних громад.