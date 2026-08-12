Обстріл Одеси 11 серпня - пошкоджено будинок

Рятувальник гасить пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС Тернопільщини

Росіяни пізно ввечері, 11 серпня, атакували Одесу дронами. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено житловий будинок.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Одеської МВА.

Наслідки атаки РФ на Одесу ввечері 11 серпня

Приблизно о 23:33 начальник Одеської МВА Сергій Лисак написав у своєму Telegram, що росіяни атакували обласний центр. Він додав, що через ворожу атаку постраждав житловий будинок.

Трохи пізніше глава Одеської ОВА підтвердив атаку та уточнив, що у будинок влучив безпілотник.

"За попередніми даними, в Одесі ворожий дрон влучив у 5-поверх житлового будинку. Інформація щодо постраждалих уточнюється", — йшлося у повідомленні о 23:45.

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"Пошкоджено квартиру на 5-му поверсі житлового будинку. На щастя, господарів у цей момент не було вдома. Наразі інформація про постраждалих не надходила", — уточнив Сергій Лисак, додавши фото.

Пошкоджений будинок в Одесі. Фото: Telegram глави МВА Сергія Лисака

Як повідомляли Новини.LIVE, вдень 11 серпня росіяни атакували дронами цивільну інфраструктуру Одеського району. Внаслідок обстрілу загинули двоє чоловіків, ще троє постраждали.

Також ми писали, що в ніч проти 9 серпня росіяни випустили по Одесі та області десятки ракет і безпілотник. Внаслідок обстрілу в Одесі частково були зруйновані житлові будинки.