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Главная Одесса В Одессе из-за удара РФ поврежден дом

В Одессе из-за удара РФ поврежден дом

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2026 00:00
Обстрел Одессы 11 августа — поврежден дом
Спасатель тушит пожар. Иллюстративное фото: ГСЧС Тернопольской области

Поздно вечером 11 августа россияне атаковали Одессу с помощью дронов. В результате вражеской атаки был поврежден жилой дом.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Одесской ГВА.

Последствия атаки РФ на Одессу вечером 11 августа

Примерно в 23:33 начальник Одесской ГВА Сергей Лысак написал в своем Telegram, что россияне атаковали областной центр. Он добавил, что в результате вражеской атаки пострадал жилой дом.

Чуть позже глава Одесской ОВА подтвердил атаку и уточнил, что в дом попал беспилотник.

"По предварительным данным, в Одессе вражеский дрон попал в 5-этажный жилой дом. Информация о пострадавших уточняется", — говорилось в сообщении в 23:45.

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Посты Лысака и Кипера об атаке. Фото: скриншот

Обновлено в 00:22

"Повреждена квартира на 5-м этаже жилого дома. К счастью, хозяев в этот момент не было дома. На данный момент информации о пострадавших не поступало", — уточнил Сергей Лысак, добавив фото.

Обстрел Одессы 11 августа — что известно
Поврежденный дом в Одессе. Фото: Telegram главы ГВА Сергея Лысака

Как сообщали Новини.LIVE, днем 11 августа россияне атаковали дронами гражданскую инфраструктуру Одесского района. В результате обстрела погибли двое мужчин, еще трое пострадали.

Также мы писали, что в ночь на 9 августа россияне выпустили по Одессе и области десятки ракет и беспилотник. В результате обстрела в Одессе были частично разрушены жилые дома.

Одесса обстрелы разрушения
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
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