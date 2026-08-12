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Головна Одеса Подвійна атака Росії на Одесу: наслідки та руйнування

Подвійна атака Росії на Одесу: наслідки та руйнування

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2026 09:23
Наслідки атак на Одесу 12 серпня: пожежа та руйнування
Рятувальник на місці атаки. Фото: ДСНС Одещини

Одеса вночі та зранку 12 серпня зазнала російських атак. Внаслідок ударів є руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури. У багатоповерхівці після нічної атаки сталася пожежа в квартирі. На щастя, люди не постраждали.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака.

Ранкова атака

З самого ранку російські війська знову атакували Одесу. Внаслідок удару пошкоджена інфраструктура та зазнав руйнувань один житловий будинок. Комунальні служби оперативно прибрали територію та закрили вибиті віконні отвори.

Що відомо про обстріл

Повітряну тривогу по всій Одеській області оголосили о 06:14. Тоді ж Повітряні сили ЗСУ попередили про швидкісну ціль у напрямку Одеси. О 06:16 у місті пролунали вибухи. Відбій повітряної тривоги в області оголосили о 06:21.

Нічна атака

Під час нічної атаки в Одесі виникла пожежа в одній із квартир на п’ятому поверсі 10-поверхового будинку. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння.

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Атака на Одесу у ніч на 12 серпня
Зруйнована квартира. Фото: ДСНС Одещини
Атака на Одесу у ніч на 12 серпня
Рятувальники в квартирі. Фото: ДСНС Одещини

На місці також працювали психологи ДСНС. Вони надавали психологічну підтримку мешканцям будинку. Загиблих і постраждалих немає.

Атака на Одесу у ніч на 12 серпня
Психолог допомагає людям. Фото: ДСНС Одещини

До ліквідації наслідків російської атаки залучили 36 рятувальників та 9 одиниць техніки ДСНС.

Атака на Одесу у ніч на 12 серпня
Вогнеборець гасить пожежу. Фото: ДСНС Одещини

Що відомо про атаку

Увечері 11 серпня в Одеському районі оголосили повітряну тривогу. Вона тривала з 22:22 до 23:03. О 22:22 Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух реактивних БпЛА з Чорного моря в напрямку Чорноморського або Південного. О 22:37 військові попередили про ударний безпілотник, який рухався курсом на Одесу.

Атака на Одесу у ніч на 12 серпня
Наслідки удару. Фото: ДСНС Одещини

Допомога містянам

Одесити, чиє майно постраждало, можуть звернутися по компенсацію за програмами "єВідновлення" та "Незламна Одеса". Для подання документів та отримання допомоги потрібно звернутися до районної адміністрації.

Атака на Одесу у ніч на 12 серпня
Руйнації в квартирі. Фото: ДСНС Одещини

Як повідомляли Новини.LIVE, у вівторок, 11 серпня російські війська атакували цивільну інфраструктуру Одеського району ударними реактивними дронами. Унаслідок атаки загинули двоє чоловіків, ще троє людей постраждали.

Також Новини.LIVE писали, що після російської атаки на Одесу в ніч на 9 серпня 12 людей звернулися по медичну допомогу. Станом на ранок 10 серпня четверо постраждалих залишаються в лікарні. Більшість із них отримали осколкові поранення різного ступеня тяжкості. Один чоловік перебуває у важкому стані, але його стан стабільний і має позитивну динаміку.

Одеса обстріл Одеси Наслідки обстрілу Одещини
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
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