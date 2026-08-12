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Главная Одесса Двойная атака России на Одессу: последствия и разрушения

Двойная атака России на Одессу: последствия и разрушения

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Дата публикации 12 августа 2026 09:23
Последствия атак на Одессу 12 августа: пожар и разрушения
Спасатель на месте нападения. Фото: ГСЧС Одесской области

Одесса ночью и утром 12 августа подверглась российским атакам. В результате ударов зафиксированы разрушения и повреждения гражданской инфраструктуры. В многоэтажном доме после ночной атаки в одной из квартир возник пожар. К счастью, люди не пострадали.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской городской военной администрации Сергея Лысака.

Утренняя атака

С самого утра российские войска вновь атаковали Одессу. В результате удара повреждена инфраструктура и разрушен один жилой дом. Коммунальные службы оперативно привели территорию в порядок и закрыли выбитые оконные проемы.

Что известно об обстреле

Воздушную тревогу по всей Одесской области объявили в 06:14. Тогда же Воздушные силы ВСУ предупредили о высокоскоростной цели в направлении Одессы. В 06:16 в городе раздались взрывы. Отбой воздушной тревоги в области объявили в 06:21.

Ночная атака

Во время ночной атаки в Одессе возник пожар в одной из квартир на пятом этаже 10-этажного дома. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

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Разрушенная квартира. Фото: ГСЧС Одесской области
Атака на Одесу у ніч на 12 серпня
Спасатели в квартире. Фото: ГСЧС Одесской области

На месте также работали психологи ГСЧС. Они оказывали психологическую поддержку жильцам дома. Погибших и пострадавших нет.

Атака на Одесу у ніч на 12 серпня
Психолог помогает людям. Фото: ГСЧС Одесской области

К ликвидации последствий российской атаки были привлечены 36 спасателей и 9 единиц техники ГСЧС.

Атака на Одесу у ніч на 12 серпня
Пожарный тушит пожар. Фото: ГСЧС Одесской области

Что известно об атаке

Вечером 11 августа в Одесском районе объявили воздушную тревогу. Она длилась с 22:22 до 23:03. В 22:22 Воздушные силы ВСУ сообщили о движении реактивных БПЛА из Черного моря в направлении Черноморского или Южного. В 22:37 военные предупредили об ударном беспилотнике, который двигался курсом на Одессу.

Атака на Одесу у ніч на 12 серпня
Последствия удара. Фото: ГСЧС Одесской области

Помощь горожанам

Одесситы, чье имущество пострадало, могут обратиться за компенсацией по программам "єВідновлення" и «Незламна Одеса». Для подачи документов и получения помощи необходимо обратиться в районную администрацию.

Атака на Одесу у ніч на 12 серпня
Разрушения в квартире. Фото: ГСЧС Одесской области

Как сообщали Новини.LIVE, во вторник , 11 августа, российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру Одесского района ударными реактивными дронами. В результате атаки погибли двое мужчин, ещё трое человек пострадали.

Также Новини.LIVE сообщали, что после российской атаки на Одессу в ночь на 9 августа 12 человек обратились за медицинской помощью. По состоянию на утро 10 августа четверо пострадавших остаются в больнице. Большинство из них получили осколочные ранения различной степени тяжести. Один мужчина находится в тяжелом состоянии, но его состояние стабильное и демонстрирует положительную динамику.

Одесса обстрел Одессы Последствия обстрела Одесчины
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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