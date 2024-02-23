Дроновая атака на Одессу — Кипер сообщил о пожаре и пострадавших

Сотрудники ГСЧС ликвидируют последствия российских обстрелов. Иллюстративное фото: ГСЧС

Атака беспилотников на Одессу в четверг, 22 февраля, привела к пожару на объекте гражданской инфраструктуры и пострадавших. В настоящее время данные о количестве травмированных уточняются.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Последствия атаки на Одессу 22 февраля

"В результате российской атаки ударными беспилотниками, в Одессе вспыхнул пожар на объекте гражданской инфраструктуры. Есть информация о пострадавших людях. Данные и количество уточняются", — отметил глава ОВА.

Он добавил, что на месте работают все соответствующие службы.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Одесской ОВА Олега Кипера

Напомним, что в Одессе около 22:10 22 февраля раздавались взрывы. Сообщалось, что город находился под сильнейшим налетом беспилотников Shahed-136.

Также в Одессе гремели повторные взрывы в 23:00. Российские стратегические бомбардировщики-ракетоносители Ту-22 произвели пуск ракет Х-22 из акватории Черного моря.