Дроновая атака на Одессу — Кипер сообщил о пожаре и пострадавших
Атака беспилотников на Одессу в четверг, 22 февраля, привела к пожару на объекте гражданской инфраструктуры и пострадавших. В настоящее время данные о количестве травмированных уточняются.
Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
Последствия атаки на Одессу 22 февраля
"В результате российской атаки ударными беспилотниками, в Одессе вспыхнул пожар на объекте гражданской инфраструктуры. Есть информация о пострадавших людях. Данные и количество уточняются", — отметил глава ОВА.
Он добавил, что на месте работают все соответствующие службы.
Напомним, что в Одессе около 22:10 22 февраля раздавались взрывы. Сообщалось, что город находился под сильнейшим налетом беспилотников Shahed-136.
Также в Одессе гремели повторные взрывы в 23:00. Российские стратегические бомбардировщики-ракетоносители Ту-22 произвели пуск ракет Х-22 из акватории Черного моря.
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