Полицейский и военнослужащий ремонтируют автомобиль. Фото иллюстративное: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одесской области произошло два случая нападений на ТЦК. В области мужчина ранил ножом военнослужащего во время проверки документов. Пострадавшего госпитализировали, а нападавшего задержали. Кроме того, в Одессе группа людей забросала камнями здание районного ТЦК. Полиция возбудила уголовные дела по обоим случаям и выясняет все обстоятельства этих событий.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Одесской области.

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Нападение на военнослужащего ТЦК

Вечером 20 октября в одном из сел Таировской общины Одесского района произошло нападение на военнослужащего ТЦК и СП. По предварительным данным полиции, 44-летний житель Одессы ударил его ножом в шею. Это произошло во время оповещения населения о мобилизации и проверки военно-учетных документов. Другие участники группы оповещения сразу оказали раненому домедицинскую помощь и вызвали скорую. Военнослужащего госпитализировали. О его текущем состоянии правоохранители не сообщают.

На место прибыли патрульные и следователи. Они изъяли нож, который направят на экспертизу. Нападавший задержан. В настоящее время решается вопрос о предъявлении ему подозрения и избрании меры пресечения. Полиция возбудила уголовное дело по статьям о завершённом покушении на умышленное убийство. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Расследование продолжается.

Второй случай

Еще один инцидент произошел возле здания районного ТЦК и СП в Пересыпском районе Одессы. По предварительной информации полиции, в центр доставили военнообязанного, который находился в розыске за уклонение от мобилизации. После этого к воротам ТЦК подошла группа людей, чтобы поддержать мужчину. Они начали бросать камни во двор и в здание военного учреждения.

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На место прибыли правоохранители. Двух самых активных участников задержали и доставили в отдел полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и призывают граждан не нарушать общественный порядок и не совершать действий, которые могут представлять угрозу для других людей.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе военнослужащего ТЦК приговорили к наказанию за пытки и незаконное лишение свободы мужчин во время мобилизационных мероприятий. Суд установил два эпизода, в ходе которых людей без законных оснований силой сажали в служебный микроавтобус и везли в территориальный центр комплектования. Одного из потерпевших по дороге избивали и запугивали.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Одессе военнослужащего ТЦК приговорили к тюремному заключению за пытки и незаконное лишение свободы мужчины во время мобилизационных мероприятий. Потерпевшего силой вытащили из подъезда, применили слезоточивое средство, избивали в служебном автомобиле и отвезли в территориальный центр для прохождения ВЛК.