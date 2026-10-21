Поліцейський та військовослужбовець бідя авто. Фото ілюстративне: Головне управління Нацполіції Одещини

На Одещині сталося два випадки нападів на ТЦК. В області чоловік поранив ножем військовослужбовця під час перевірки документів. Потерпілого госпіталізували, а нападника затримали. Крім того, в Одесі група людей закидала камінням будівлю районного ТЦК. Поліція відкрила кримінальні провадження за обома випадками та з'ясовує всі обставини цих подій.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Одещини.

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Напад на військового ТЦК

Увечері 20 жовтня в одному із сіл Таїровської громади Одеського району стався напад на військовослужбовця ТЦК та СП. За попередніми даними поліції, 44-річний житель Одеси вдарив його ножем у шию. Це сталося під час оповіщення населення про мобілізацію та перевірки військово-облікових документів. Інші учасники групи оповіщення одразу надали пораненому домедичну допомогу та викликали швидку. Військовослужбовця госпіталізували. Про його нинішній стан правоохоронці не повідомляють.

Чоловік, який напав на співробітника ТЦК. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

На місце прибули патрульні та слідчі. Вони вилучили ніж, який направлять на експертизу. Нападника затримали. Наразі вирішують питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтями про закінчений замах на умисне вбивство. Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі. Слідство триває.

Другий випадок

Ще один інцидент стався біля будівлі районного ТЦК та СП у Пересипському районі Одеси. За попередньою інформацією поліції, до центру доставили військовозобов'язаного, який перебував у розшуку за ухилення від мобілізації. Після цього до воріт ТЦК прийшла група людей, щоб підтримати чоловіка. Вони почали кидати каміння у двір та будівлю військової установи.

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На місце прибули правоохоронці. Двох найактивніших учасників затримали та доставили до відділу поліції. За цим фактом відкрили кримінальне провадження за статтею 296 Кримінального кодексу України — хуліганство. Поліцейські встановлюють обставини події та закликають громадян не порушувати громадський порядок і не вчиняти дій, які можуть загрожувати іншим людям.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі військовослужбовця ТЦК засудили за катування та незаконне позбавлення волі чоловіків під час мобілізаційних заходів. Суд встановив два епізоди, під час яких людей без законних підстав силоміць саджали до службового мікроавтобуса та везли до територіального центру комплектування. Одного з потерпілих дорогою били й залякували.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі військовослужбовця ТЦК засудили до ув'язнення за катування та незаконне позбавлення волі чоловіка під час мобілізаційних заходів. Потерпілого силоміць витягли з під'їзду, застосували сльозогінний засіб, били у службовому автомобілі та повезли до територіального центру для проходження ВЛК.