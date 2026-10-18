Затриманий військовослужбовець ТЦК. Фото ілюстративне: кадр з відео

В Одесі суд виніс вирок військовослужбовцю, який разом з іншими учасниками групи оповіщення незаконно затримав чоловіка біля Київського ринку. Потерпілого силоміць посадили в автомобіль, били та погрожували йому. Один із військових знімав побиття на телефон. За сукупністю вироків він отримав понад п'ять років ув'язнення.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на вирок Приморського районного суду Одеси від 9 жовтня 2026 року.

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Викрадення чоловіка біля ринку

За матеріалами судової справи, інцидент стався 13 квітня 2026 року близько 06:42 поблизу Київського ринку на проспекті Князя Ярослава Мудрого. Четверо військовослужбовців, залучених до групи оповіщення військовозобов'язаних, пересувалися містом на службовому автомобілі Renault Master. Побачивши чоловіка, троє учасників групи вийшли з машини та почали вимагати документи. Вони не встановили його особу та не перевірили, чи існують законні підстави для затримання. Попри це, чоловіка проти його волі схопили та посадили до службового мікроавтобуса.

Потерпілого утримували в автомобілі протягом майже години та примусово відвезли до територіального центру комплектування для проходження військово-лікарської комісії.

Побиття та погрози чоловіку

Під час поїздки двоє військовослужбовців били потерпілого руками по голові, обличчю та тулубу. Один із них також завдавав ударів палицею. Чоловіку погрожували подальшим фізичним і сексуальним насильством. Крім того, від нього вимагали назвати персональні дані, віддати мобільний телефон та розповісти про інших чоловіків призовного віку.

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Військовослужбовець, справу якого розглядав суд, особисто не завдавав потерпілому ударів, однак брав участь у його незаконному утриманні. Він контролював обстановку, перешкоджав втручанню сторонніх людей та перебував у салоні автомобіля. Після початку побиття чоловік дістав телефон і почав знімати те, що відбувалося. Згодом він також пригрозив потерпілому прострелити ногу в разі непокори.

Який вирок виніс суд

Суд визнав військовослужбовця винним у незаконному позбавленні волі та викраденні людини, вчинених групою осіб і пов'язаних із заподіянням фізичних страждань. За цей злочин йому призначили два роки позбавлення волі. Однак чоловік уже мав судимість. У вересні 2025 року той самий суд засудив його до п'яти років позбавлення волі, але звільнив від відбування покарання з трирічним іспитовим строком. Оскільки новий злочин він вчинив під час іспитового строку, суд частково приєднав невідбуте покарання за попереднім вироком.

Остаточно військовослужбовця засудили до п'яти років і одного місяця позбавлення волі. Суд також зарахував до строку покарання період попереднього ув'язнення з 12 червня 2026 року.

Справа силової мобілізації в Одесі

Зазначимо, що саме червні правоохоронці затримали шістьох працівників районного ТЦК та трьох представників громадської організації. Новини.LIVE писали, що за версією слідства, вони розшукували військовозобов'язаних, силоміць доставляли їх до центру комплектування, незаконно утримували, били та залякували. Усіх дев'ятьох тоді взяли під варту без права внесення застави.

Новини.LIVE повідомляли, що у серпні розслідування продовжилося. ДБР повідомило про нові підозри працівникам районного ТЦК, яких слідство пов'язувало з незаконним утриманням та застосуванням насильства під час мобілізаційних заходів. Загалом правоохоронці задокументували 15 епізодів. За матеріалами слідства, під час окремих затримань чоловіків били, застосовували проти них сльозогінний газ та примусово доставляли до ТЦК.

У вересні Новини.LIVE розповідали, що суди почали виносити вироки учасникам груп оповіщення. Одного з військовослужбовців засудили до семи років ув'язнення за катування та незаконне позбавлення волі чоловіків. Він брав участь у двох епізодах, зокрема біля Київського ринку та на вулиці Генуезькій. Потерпілих силоміць саджали до службового мікроавтобуса, а одного з них били руками, ногами та палицею.

Ще один працівник ТЦК отримав п'ять років позбавлення волі за участь у незаконному затриманні та примусовому доставленні чоловіків. В іншій справі суд призначив військовослужбовцю сім років ув'язнення за катування чоловіка, якого силоміць витягли з під'їзду, застосували до нього сльозогінний газ і били дорогою до ТЦК.

Проте не всі засуджені отримали реальні строки. Зокрема, офіцеру мобілізаційного відділення ТЦК, який брав участь у незаконному затриманні чоловіка 2 травня, суд призначив два роки службового обмеження. Протягом цього часу з його грошового забезпечення відраховуватимуть 10% у дохід держави.