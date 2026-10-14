Дев’ятьох військових ТЦК в Одесі засудили за катування

Затримання працівників ТЦК. Фото: Державне бюро розслідувань

В Одесі дев’ятьох учасників груп оповіщення територіального центру комплектування засудили за викрадення та катування чоловіків. Вони силоміць затримували людей на вулицях, били їх і погрожували. Суд призначив покарання залежно від ролі кожного в злочинах. Ще щодо двох обвинувачених судовий розгляд триває.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Офіс Генпрокурора.

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Незаконні затримання та катування

За даними Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону, злочини скоювали у квітні–травні 2026 року. Учасники груп оповіщення одного з районних ТЦК та СП незаконно затримували чоловіків на вулицях Одеси, силоміць саджали їх до автомобілів і відвозили до територіального центру комплектування.

Під час затримань потерпілих били, застосовували до них сльозогінний газ, погрожували та принижували. Також чоловіків змушували повідомляти свої персональні дані й інформацію про інших осіб призовного віку.

В одному з випадків потерпілому погрожували сексуальним насильством. В іншому чоловік знепритомнів після застосування сльозогінного газу. Крім того, під час примусового перевезення одного з чоловіків засуджений забрав із його гаманця 5 200 гривень.

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Які вироки отримали

Обвинувальні вироки суд виніс у вересні–жовтні 2026 року. Усі дев’ятеро визнали свою вину та уклали угоди про визнання винуватості, які затвердив суд. Шістьом засудженим призначили реальне позбавлення волі. Найсуворіше покарання становить 7 років і 1 місяць ув’язнення. Ще двоє отримали по два роки службового обмеження з відрахуванням 10% грошового забезпечення на користь держави. Ще одному засудженому призначили п’ять років позбавлення волі з випробуванням на два роки.

Чотирьом засудженим також заборонили протягом трьох років обіймати посади в районних ТЦК та СП і брати участь у мобілізаційних заходах. Дії засуджених кваліфікували за частиною 1 статті 28, частиною 2 статті 146 та частиною 3 статті 127 Кримінального кодексу України. Одного з них додатково засудили за грабіж, вчинений в умовах воєнного стану, за частиною 4 статті 186 КК України.

Крім того, судовий розгляд щодо ще двох обвинувачених у цій справі триває.

Інцидент в Одеському СІЗО

Раніше Державне бюро розслідувань розпочало розслідування після появи в соцмережах відео з Одеського слідчого ізолятора. На записі чоловіка, ймовірно ув’язненого, змушують повзати по підлозі та переносити капці зубами. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України — перевищення влади або службових повноважень. Наразі правоохоронці перевіряють достовірність відео, встановлюють причетних до інциденту та шукають можливих свідків.

У ДБР уточнили, що чоловік, який постраждав, сам є фігурантом кримінального провадження. Його підозрюють у катуванні мобілізованих, незаконному позбавленні волі та викраденні людини. Водночас у бюро наголосили, що навіть такі підозри не виправдовують насильства, приниження людської гідності чи самосуду.

Після оприлюднення запису Державна кримінально-виконавча служба України також призначила службову перевірку. На цей час керівництво Одеського СІЗО відсторонили від виконання обов’язків. До установи направили спеціальну групу, яка має з’ясувати всі обставини події.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі військовослужбовця ТЦК засудили до ув'язнення за катування та незаконне позбавлення волі чоловіка під час мобілізаційних заходів. Потерпілого силоміць витягли з під'їзду, застосували сльозогінний засіб, били у службовому автомобілі та повезли до територіального центру для проходження ВЛК.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі військовослужбовця ТЦК засудили за катування та незаконне позбавлення волі чоловіків під час мобілізаційних заходів. Суд встановив два епізоди, під час яких людей без законних підстав силоміць саджали до службового мікроавтобуса та везли до територіального центру комплектування. Одного з потерпілих дорогою били й залякували.