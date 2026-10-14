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Главная Одесса В Одессе девять сотрудников ТЦК были осуждены за пытки

В Одессе девять сотрудников ТЦК были осуждены за пытки

Ua ru
14 октября 2026 12:08
Девять военнослужащих ТЦК в Одессе были осуждены за пытки
Задержание сотрудников ТЦК. Фото: Государственное бюро расследований

В Одессе девять участников групп оповещения территориального центра комплектования были осуждены за похищение и пытки мужчин. Они силой задерживали людей на улицах, избивали их и угрожали. Суд назначил наказание в зависимости от роли каждого в преступлениях. Еще в отношении двух обвиняемых судебное разбирательство продолжается.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Офис генерального прокурора.

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Незаконные задержания и пытки

По данным Одесской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона, преступления были совершены в апреле–мае 2026 года. Участники групп оповещения одного из районных ТЦК и СП незаконно задерживали мужчин на улицах Одессы, силой сажали их в автомобили и отвозили в территориальный центр комплектования.

Во время задержаний потерпевших избивали, применяли к ним слезоточивый газ, угрожали и унижали. Также мужчин заставляли сообщать свои личные данные и информацию о других лицах призывного возраста.

В одном из случаев потерпевшему угрожали сексуальным насилием. В другом случае мужчина потерял сознание после применения слезоточивого газа. Кроме того, во время принудительной перевозки одного из мужчин осужденный забрал из его кошелька 5 200 гривен.

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Какие приговоры были вынесены

Обвинительные приговоры суд вынес в сентябре–октябре 2026 года. Все девятеро признали свою вину и заключили соглашения о признании вины, которые утвердил суд. Шестерым осужденным назначили реальное лишение свободы. Самое строгое наказание составляет 7 лет и 1 месяц лишения свободы. Еще двое получили по два года служебного ограничения с удержанием 10 % денежного обеспечения в пользу государства. Еще одному осужденному назначили пять лет лишения свободы с испытательным сроком в два года.

Четырем осужденным также запретили в течение трех лет занимать должности в районных ТЦК и СП и участвовать в мобилизационных мероприятиях. Действия осужденных квалифицировали по части 1 статьи 28, части 2 статьи 146 и части 3 статьи 127 Уголовного кодекса Украины. Одного из них дополнительно осудили за грабеж, совершенный в условиях военного положения, по части 4 статьи 186 УК Украины.

Кроме того, продолжается судебное разбирательство в отношении ещё двух обвиняемых по этому делу.

Инцидент в Одесском СИЗО

Ранее Государственное бюро расследований начало расследование после появления в соцсетях видео из Одесского следственного изолятора. На записи мужчину, вероятно заключенного, заставляют ползать по полу и переносить тапочки зубами. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины — превышение власти или служебных полномочий. В настоящее время правоохранители проверяют достоверность видео, устанавливают причастных к инциденту и ищут возможных свидетелей.

В ГБР уточнили, что пострадавший мужчина сам является фигурантом уголовного производства. Его подозревают в пытках мобилизованных, незаконном лишении свободы и похищении человека. В то же время в бюро подчеркнули, что даже такие подозрения не оправдывают насилия, унижения человеческого достоинства или самосуда.

После обнародования записи Государственная уголовно-исполнительная служба Украины также назначила служебную проверку. На данный момент руководство Одесского СИЗО отстранено от исполнения обязанностей. В учреждение направили специальную группу, которая должна выяснить все обстоятельства происшествия.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе военнослужащего ТЦК приговорили к тюремному заключению за пытки и незаконное лишение свободы мужчины во время мобилизационных мероприятий. Пострадавшего силой вытащили из подъезда, применили слезоточивое средство, избивали в служебном автомобиле и отвезли в территориальный центр для прохождения ВЛК.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе военнослужащего ТЦК приговорили к тюремному заключению за пытки и незаконное лишение свободы мужчин во время мобилизационных мероприятий. Суд установил два эпизода, в ходе которых людей без законных оснований силой сажали в служебный микроавтобус и везли в территориальный центр комплектования. Одного из пострадавших по дороге избивали и запугивали.

Одесса суд Одесская область Новости Одессы наказание ТЦК и СП
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко

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