Катування в Одеському СІЗО: чоловіка судитимуть за знущання

Утриманець СІЗО. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одеському слідчому ізоляторі чоловік знущався з новоприбулого співкамерника. Він принижував потерпілого, бив його та змушував ставати навколішки й приносити капці в зубах. Усе це фігурант знімав на відео. Потерпілий зазнав легких тілесних ушкоджень і моральних страждань. Справу вже передали до суду.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Одещини.

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Знущання в камері

Інцидент стався наприкінці травня в камерному приміщенні режимного корпусу Одеського СІЗО. 45-річний утриманець, який раніше був судимий за крадіжку, грабіж та розбій, почав знущатися з 50-річного новоприбулого співкамерника. Чоловік навмисно розпочав сварку, після чого почав принижувати та бити потерпілого. Він також змушував його ставати навколішки та приносити в зубах капці. Свої дії фігурант фіксував на відео.

Що встановила експертиза

За висновком судово-медичної експертизи, потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження. Крім того, спеціалісти-психологи підтвердили, що чоловікові завдали моральних страждань. Слідчі зібрали докази та висунули 45-річному утриманцю обвинувачення у катуванні.

Справу передали до суду

Дії чоловіка кваліфікували за частиною 1 статті 127 Кримінального кодексу України — катування. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі. Обвинувальний акт уже скерували до суду.

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Інцидент у СІЗО

Зазначимо, раніше ДБР почало розслідування інциденту в Одеському слідчому ізоляторі, відео якого поширили в соцмережах. На кадрах чоловіка, ймовірно ув’язненого, змушують повзати по підлозі та переносити капці зубами. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України — перевищення влади або службових повноважень. Правоохоронці перевіряють справжність відео, встановлюють учасників події та можливих свідків.

У ДБР зазначили, що чоловік, який може бути потерпілим, сам перебуває під слідством. Його підозрюють у катуванні мобілізованих громадян, незаконному позбавленні волі та викраденні людини. Водночас у бюро наголосили, що навіть тяжкі підозри не можуть виправдовувати насильство, приниження людської гідності чи самосуд. Після поширення відео Державна кримінально-виконавча служба України також розпочала службову перевірку. На час перевірки керівництво Одеського СІЗО відсторонили від виконання обов’язків, а до установи направили спеціальну групу для встановлення всіх обставин інциденту.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі військовослужбовця ТЦК засудили до ув'язнення за катування та незаконне позбавлення волі чоловіка під час мобілізаційних заходів. Потерпілого силоміць витягли з під'їзду, застосували сльозогінний засіб, били у службовому автомобілі та повезли до територіального центру для проходження ВЛК.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі військовослужбовця ТЦК засудили за катування та незаконне позбавлення волі чоловіків під час мобілізаційних заходів. Суд встановив два епізоди, під час яких людей без законних підстав силоміць саджали до службового мікроавтобуса та везли до територіального центру комплектування. Одного з потерпілих дорогою били й залякували.