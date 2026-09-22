Пытки в Одесском СИЗО: мужчину будут судить за издевательства

Заключённый СИЗО. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одесском следственном изоляторе мужчина издевался над вновь прибывшим сокамерником. Он унижал потерпевшего, избивал его и заставлял становиться на колени и приносить тапочки в зубах. Всё это фигурант снимал на видео. Потерпевший получил легкие телесные повреждения и моральные страдания. Дело уже передано в суд.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Национальной полиции Одесской области.

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Издевательства в камере

Инцидент произошел в конце мая в камере режимного корпуса Одесского СИЗО. 45-летний заключенный, ранее судимый за кражу, грабеж и разбой, начал издеваться над 50-летним новоприбывшим сокамерником. Мужчина намеренно затеял ссору, после чего стал унижать и избивать потерпевшего. Он также заставлял его становиться на колени и приносить в зубах тапочки. Свои действия фигурант фиксировал на видео.

Что установила экспертиза

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевший получил легкие телесные повреждения. Кроме того, специалисты-психологи подтвердили, что мужчине были причинены моральные страдания. Следователи собрали доказательства и предъявили 45-летнему подозреваемому обвинение в пытках.

Дело передано в суд

Действия мужчины квалифицировали по части 1 статьи 127 Уголовного кодекса Украины — пытки. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы. Обвинительный акт уже направлен в суд.

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Инцидент в СИЗО

Отметим, ранее ГБР начало расследование инцидента в Одесском следственном изоляторе, видео которого распространили в соцсетях. На кадрах мужчину, вероятно заключенного, заставляют ползать по полу и переносить тапочки зубами. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины — превышение власти или служебных полномочий. Правоохранители проверяют подлинность видео, устанавливают участников происшествия и возможных свидетелей.

В ГБР отметили, что мужчина, который может быть потерпевшим, сам находится под следствием. Его подозревают в пытках мобилизованных граждан, незаконном лишении свободы и похищении человека. В то же время в бюро подчеркнули, что даже серьезные подозрения не могут оправдывать насилие, унижение человеческого достоинства или самосуд. После распространения видео Государственная уголовно-исполнительная служба Украины также начала служебную проверку. На время проверки руководство Одесского СИЗО отстранили от исполнения обязанностей, а в учреждение направили специальную группу для установления всех обстоятельств инцидента.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе военнослужащего ТЦК приговорили к тюремному заключению за пытки и незаконное лишение свободы мужчины во время мобилизационных мероприятий. Потерпевшего силой вытащили из подъезда, применили слезоточивое средство, избивали в служебном автомобиле и отвезли в территориальный центр для прохождения ВЛК.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе военнослужащего ТЦК приговорили к тюремному заключению за пытки и незаконное лишение свободы мужчин во время мобилизационных мероприятий. Суд установил два эпизода, в ходе которых людей без законных оснований силой сажали в служебный микроавтобус и везли в территориальный центр комплектования. Одного из потерпевших по дороге избивали и запугивали.