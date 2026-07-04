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Головна Одеса В Одесі у СІЗО виявили ознаки приховування ймовірного катування

В Одесі у СІЗО виявили ознаки приховування ймовірного катування

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2026 11:20
В Одеському СІЗО перевіряють ймовірне катування ув'язненого
Одеський СІЗО. Фото: Обдусман України

У Державній установі "Одеський слідчий ізолятор" відкрили кримінальне провадження за статтею "Катування". Під час позапланового моніторингового візиту представники Уповноваженого Верховної Ради з прав людини заявили про ознаки можливого приховування слідів злочину, зникнення записів із камер відеоспостереження та ймовірний тиск на ув'язнених.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Представництво Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Одеській області.

В Одесі у СІЗО виявили ознаки приховування ймовірного катування - фото 1
Допис Представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Одеській області. Фото: скриншот з facebook

Ремонт камери в СІЗО

Відомо, що позаплановий моніторинговий візит до ізолятора відбувся 8 червня. За інформацією представників омбудсмена, напередодні стався технічний збій, через який не збереглися записи камер відеоспостереження, зокрема з корпусу, де перебувала людина, яка, ймовірно, стала жертвою насильства.

Під час огляду камери моніторингова група звернула увагу на характерний запах свіжої фарби та сліди нещодавнього ремонту. Водночас адміністрація установи запевнила, що жодних ремонтних робіт там не проводили. Однак, як повідомили представники омбудсмена, ув'язнені розповіли, що в камері терміново демонтували кахельну підлогу та перефарбували частину приміщення.

Через це моніторингова група викликала слідчо-оперативну групу Національної поліції. Правоохоронці провели необхідні процесуальні дії для документування можливого приховування слідів кримінального правопорушення.

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Тиск на свідків

Крім того, за інформацією Представництва Уповноваженого, під час перевірки окремі співробітники установи нібито намагалися чинити тиск на осіб, які давали пояснення представникам моніторингової групи, щоб приховати реальні обставини події.

Наразі за фактами, виявленими під час моніторингу, відкрито кримінальне провадження за статтею 127 Кримінального кодексу України — "Катування".

Катування в Одеському СІЗО

Раніше Новини.LIVE писали, що працівники ДБР розпочали досудове розслідування після появи в мережі відео з можливим порушенням прав людини в Одеському слідчому ізоляторі. На оприлюднених кадрах один із чоловіків у камері змушує іншого повзати по підлозі та приносити капці зубами. За попередньою інформацією, людина, над якою могли знущатися, є працівником одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Наразі правоохоронці перевіряють справжність відео, встановлюють усіх учасників інциденту та можливих свідків.

Також Новини.LIVE повідомляли, що за цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею про перевищення влади або службових повноважень. У ДБР наголосили, що дадуть правову оцінку всім встановленим фактам після завершення необхідних слідчих дій.

СІЗО Новини Одеси ТЦК та СП катування
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
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