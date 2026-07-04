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Главная Одесса В Одессе в СИЗО выявили признаки сокрытия вероятных пыток

В Одессе в СИЗО выявили признаки сокрытия вероятных пыток

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2026 11:20
В Одесском СИЗО проверяют вероятные пытки заключенного
Одесский СИЗО. Фото: Управление омбудсмена Украины

В государственном учреждении "Одесский следственный изолятор" возбудили уголовное дело по статье "Пытки". В ходе внепланового мониторингового визита представители Уполномоченного Верховной Рады по правам человека заявили о признаках возможного сокрытия следов преступления, исчезновении записей с камер видеонаблюдения и вероятном давлении на заключенных.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Представительство Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Одесской области.

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Сообщение Представительства Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Одесской области. Фото: скриншот из Facebook

Ремонт камеры в СИЗО

Известно, что внеплановый мониторинговый визит в изолятор состоялся 8 июня. По информации представителей омбудсмена, накануне произошел технический сбой, из-за которого не сохранились записи камер видеонаблюдения, в частности из корпуса, где находился человек, который, вероятно, стал жертвой насилия.

Во время осмотра камеры мониторинговая группа обратила внимание на характерный запах свежей краски и следы недавнего ремонта. В то же время администрация учреждения заверила, что никаких ремонтных работ там не проводили. Однако, как сообщили представители омбудсмена, заключенные рассказали, что в камере в срочном порядке демонтировали плиточный пол и перекрасили часть помещения.

В связи с этим мониторинговая группа вызвала следственно-оперативную группу Национальной полиции. Правоохранители провели необходимые процессуальные действия для документирования возможного сокрытия следов уголовного правонарушения.

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Давление на свидетелей

Кроме того, по информации Представительства Уполномоченного, во время проверки отдельные сотрудники учреждения якобы пытались оказывать давление на лиц, дававших пояснения представителям мониторинговой группы, с целью сокрытия реальных обстоятельств происшествия.

В настоящее время по фактам, выявленным в ходе мониторинга, возбуждено уголовное дело по статье 127 Уголовного кодекса Украины — "Пытки".

Пытки в Одесском СИЗО

Ранее Новини.LIVE сообщали, что сотрудники ГБР начали досудебное расследование после появления в сети видео с возможным нарушением прав человека в Одесском следственном изоляторе. На обнародованных кадрах один из мужчин в камере заставляет другого ползать по полу и приносить тапочки зубами. По предварительной информации, человек, над которым, возможно, издевались, является сотрудником одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки. В настоящее время правоохранители проверяют подлинность видео, устанавливают всех участников инцидента и возможных свидетелей.

Также Новини.LIVE сообщали, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье о превышении власти или служебных полномочий. В ГБР подчеркнули, что дадут правовую оценку всем установленным фактам после завершения необходимых следственных действий.

СИЗО Новости Одессы ТЦК и СП пытки
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
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