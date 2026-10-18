Задержанный военнослужащий ТЦК. Фото иллюстративное: кадр из видео

В Одессе суд вынес приговор военнослужащему, который вместе с другими участниками группы оповещения незаконно задержал мужчину возле Киевского рынка. Потерпевшего силой посадили в автомобиль, избивали и угрожали ему. Один из военных снимал избиение на телефон. По совокупности приговоров он получил более пяти лет лишения свободы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на приговор Приморского районного суда Одессы от 9 октября 2026 года.

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Похищение мужчины возле рынка

Согласно материалам судебного дела, инцидент произошел 13 апреля 2026 года около 06:42 возле Киевского рынка на проспекте Князя Ярослава Мудрого. Четверо военнослужащих, входящих в группу оповещения военнообязанных, передвигались по городу на служебном автомобиле Renault Master. Увидев мужчину, трое участников группы вышли из машины и начали требовать документы. Они не установили его личность и не проверили, существуют ли законные основания для задержания. Несмотря на это, мужчину против его воли схватили и посадили в служебный микроавтобус.

Пострадавшего удерживали в автомобиле в течение почти часа и принудительно доставили в территориальный центр комплектования для прохождения военно-медицинской комиссии.

Избиение и угрозы в адрес мужчины

Во время поездки двое военнослужащих били потерпевшего руками по голове, лицу и туловищу. Один из них также наносил удары палкой. Мужчине угрожали дальнейшим физическим и сексуальным насилием. Кроме того, от него требовали назвать личные данные, отдать мобильный телефон и рассказать о других мужчинах призывного возраста.

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Военнослужащий, дело которого рассматривал суд, лично не наносил потерпевшему ударов, однако участвовал в его незаконном удержании. Он контролировал обстановку, препятствовал вмешательству посторонних людей и находился в салоне автомобиля. После начала избиения мужчина достал телефон и начал снимать происходящее. Впоследствии он также пригрозил потерпевшему прострелить ногу в случае неповиновения.

Какой приговор вынес суд

Суд признал военнослужащего виновным в незаконном лишении свободы и похищении человека, совершенных группой лиц и связанных с причинением физических страданий. За это преступление ему назначили два года лишения свободы. Однако у мужчины уже была судимость. В сентябре 2025 года тот же суд приговорил его к пяти годам лишения свободы, но освободил от отбывания наказания с трехлетним испытательным сроком. Поскольку новое преступление он совершил во время испытательного срока, суд частично присоединил неотбытое наказание по предыдущему приговору.

В итоге военнослужащего приговорили к пяти годам и одному месяцу лишения свободы. Суд также зачел в срок наказания период предварительного заключения с 12 июня 2026 года.

Дело о силовой мобилизации в Одессе

Отметим, что именно в июне правоохранители задержали шестерых сотрудников районного ТЦК и троих представителей общественной организации. Новини.LIVE писали, что, по версии следствия, они разыскивали военнообязанных, силой доставляли их в центр комплектования, незаконно удерживали, избивали и запугивали. Всех девятерых тогда взяли под стражу без права внесения залога.

Новини.LIVE сообщали, что в августе расследование продолжилось. ГБР сообщило о новых подозрениях в адрес сотрудников районного ТЦК, которых следствие связывало с незаконным удержанием и применением насилия во время мобилизационных мероприятий. Всего правоохранители зафиксировали 15 эпизодов. По материалам следствия, во время отдельных задержаний мужчин избивали, применяли против них слезоточивый газ и принудительно доставляли в ТЦК.

В сентябре Новини.LIVE сообщали, что суды начали выносить приговоры участникам групп оповещения. Одного из военнослужащих приговорили к семи годам лишения свободы за пытки и незаконное лишение свободы мужчин . Он участвовал в двух эпизодах, в частности возле Киевского рынка и на улице Генуэзской. Потерпевших силой сажали в служебный микроавтобус, а одного из них избивали руками, ногами и палкой.

Еще один сотрудник ТЦК получил пять лет лишения свободы за участие в незаконном задержании и принудительной доставке мужчин. В другом деле суд приговорил военнослужащего к семи годам лишения свободы за пытки мужчины, которого силой вытащили из подъезда, применили к нему слезоточивый газ и избивали по дороге в ТЦК.

Однако не все осужденные получили реальные сроки. В частности, офицеру мобилизационного отделения ТЦК, который участвовал в незаконном задержании мужчины 2 мая, суд назначил два года служебного ограничения. В течение этого времени из его денежного довольствия будет отчисляться 10% в доход государства.