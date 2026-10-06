Отключение водоснабжения в Одессе 6–7 октября: где не будет воды

Цистерна с водой. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе и пригороде 6 октября начались аварийные работы на объектах водопровода. Из-за этого без воды остались часть Хаджибейского и Пересыпского районов, а также несколько населенных пунктов области. Ограничения продлятся до утра 7 октября. Для жителей подготовлены машины с водой и работают бюветы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Инфоксводоканал.

Реклама

Когда восстановят водоснабжение

Водоснабжение прекратили в 9:00 6 октября. По информации филиала Инфоксводоканал, работы продлятся до 8:00 7 октября. Без воды остались:

ул. М. Грушевского;

ул. Химическая;

ул. Промышленная;

ул. Саймона Литмана;

ул. Иоганна Гена;

ул. Василия Фащенко;

жилые массивы "Слободка", "Сахарный", "Кривая Балка", "Новая Слободка" и "Селекционный институт".

Также водоснабжение прекращено на Киевском шоссе, в поселке Нати, селах Усатово, Нерубайское, Великая Балка и в районе железнодорожной станции "Усатово".

Где набрать воду

На время отключения в Хаджибейском районе установлены машины с водой по адресам:

Читайте также:

ул. Грушевского, 39,

ул. Почтовая на углу с ул. Парковой.

В Пересыпском районе воду можно набрать по следующим адресам:

переулок Шебелинский, угол ул. Хавкина;

ул. Агрономическая, угол ул. Хуторской;

ул. Ядова, 61 Б;

ул. Неждановой, 56;

ул. Высокая, 18;

площадь Молодежи, 25.

Адреса бюветов

В Одессе в общей сложности действует 17 бюветных комплексов. Глубина скважин составляет от 80 до 120 метров. Вся вода из них подается бесплатно и доступна для жителей города.

сквер Мечникова,

сквер Михайловский,

просп. Небесной Сотни, 14,

ул. Дальницкая, 25,

ул. М. Говорова,

ул. Просвиты, 1-Д,

ул. Гераниева,

ул. Крымская,

ул. Героев обороны

сквер Прохоровский,

ул. И. Рабина,

ул. Инглези

просп. Леси Украинки, 33,

просп. Князя Ярослава Мудрого, 1,

6 ст. В. Фонтану,

ул. Космонавтов,

сквер Старобазарный.

Справка для жителей города

Для получения справок «Инфоксводоканал» работает круглосуточно по телефонам:

0-800-307-505,

705-55-05,

068-905-55-05,

066-905-55-05,

093-17-00-155.

Тариф на воду

Отметим, что в Одессе с 15 августа действуют новые тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение. Стоимость водоснабжения составляет 30,59 грн за кубометр без НДС, а водоотведения — 24,03 грн. В сумме это 54,62 грн без НДС, или около 65,54 грн за кубометр с НДС.

Кроме того, начисляется абонентская плата. Ее размер зависит от количества индивидуальных счетчиков:

без счетчика — 32,55 грн в месяц;

при наличии одного счетчика — 42,92 грн;

при наличии двух и более счетчиков — 48,69 грн.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе планируют расширить сеть бюветов и обустроить ещё один комплекс в Киевском районе. Новую точку с питьевой водой хотят открыть на улице Семьи Глодан, а воспользоваться ею горожане смогут в 2027 году. Сейчас в Одессе работают 17 бюветов.

Также Новини.LIVE писали, что в Черноморске меняется стоимость коммунальных услуг для жителей. Исполком городского совета утвердил новые тарифы на водоснабжение и водоотведение. Они вступают в силу 2 октября, а общая цена за кубометр составит 94,98 грн. Ранее городу предлагали значительно более высокий тариф, однако его пока не утвердили.