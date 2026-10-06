Отключение водоснабжения в Одессе 6–7 октября: где не будет воды

Два района Одессы остались на сутки без водоснабжения: где набрать воду
В Одессе и пригороде 6 октября начались аварийные работы на объектах водопровода. Из-за этого без воды остались часть Хаджибейского и Пересыпского районов, а также несколько населенных пунктов области. Ограничения продлятся до утра 7 октября. Для жителей подготовлены машины с водой и работают бюветы.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Инфоксводоканал.
Когда восстановят водоснабжение
Водоснабжение прекратили в 9:00 6 октября. По информации филиала Инфоксводоканал, работы продлятся до 8:00 7 октября. Без воды остались:
- ул. М. Грушевского;
- ул. Химическая;
- ул. Промышленная;
- ул. Саймона Литмана;
- ул. Иоганна Гена;
- ул. Василия Фащенко;
- жилые массивы "Слободка", "Сахарный", "Кривая Балка", "Новая Слободка" и "Селекционный институт".
Также водоснабжение прекращено на Киевском шоссе, в поселке Нати, селах Усатово, Нерубайское, Великая Балка и в районе железнодорожной станции "Усатово".
Где набрать воду
На время отключения в Хаджибейском районе установлены машины с водой по адресам:
- ул. Грушевского, 39,
- ул. Почтовая на углу с ул. Парковой.
В Пересыпском районе воду можно набрать по следующим адресам:
- переулок Шебелинский, угол ул. Хавкина;
- ул. Агрономическая, угол ул. Хуторской;
- ул. Ядова, 61 Б;
- ул. Неждановой, 56;
- ул. Высокая, 18;
- площадь Молодежи, 25.
Адреса бюветов
В Одессе в общей сложности действует 17 бюветных комплексов. Глубина скважин составляет от 80 до 120 метров. Вся вода из них подается бесплатно и доступна для жителей города.
- сквер Мечникова,
- сквер Михайловский,
- просп. Небесной Сотни, 14,
- ул. Дальницкая, 25,
- ул. М. Говорова,
- ул. Просвиты, 1-Д,
- ул. Гераниева,
- ул. Крымская,
- ул. Героев обороны
- сквер Прохоровский,
- ул. И. Рабина,
- ул. Инглези
- просп. Леси Украинки, 33,
- просп. Князя Ярослава Мудрого, 1,
- 6 ст. В. Фонтану,
- ул. Космонавтов,
- сквер Старобазарный.
Справка для жителей города
Для получения справок «Инфоксводоканал» работает круглосуточно по телефонам:
- 0-800-307-505,
- 705-55-05,
- 068-905-55-05,
- 066-905-55-05,
- 093-17-00-155.
Тариф на воду
Отметим, что в Одессе с 15 августа действуют новые тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение. Стоимость водоснабжения составляет 30,59 грн за кубометр без НДС, а водоотведения — 24,03 грн. В сумме это 54,62 грн без НДС, или около 65,54 грн за кубометр с НДС.
Кроме того, начисляется абонентская плата. Ее размер зависит от количества индивидуальных счетчиков:
- без счетчика — 32,55 грн в месяц;
- при наличии одного счетчика — 42,92 грн;
- при наличии двух и более счетчиков — 48,69 грн.
Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе планируют расширить сеть бюветов и обустроить ещё один комплекс в Киевском районе. Новую точку с питьевой водой хотят открыть на улице Семьи Глодан, а воспользоваться ею горожане смогут в 2027 году. Сейчас в Одессе работают 17 бюветов.
Также Новини.LIVE писали, что в Черноморске меняется стоимость коммунальных услуг для жителей. Исполком городского совета утвердил новые тарифы на водоснабжение и водоотведение. Они вступают в силу 2 октября, а общая цена за кубометр составит 94,98 грн. Ранее городу предлагали значительно более высокий тариф, однако его пока не утвердили.