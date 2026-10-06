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Главная Одесса Два района Одессы остались на сутки без водоснабжения: где набрать воду

Два района Одессы остались на сутки без водоснабжения: где набрать воду

Ua ru
6 октября 2026 11:12
Отключение водоснабжения в Одессе 6–7 октября: где не будет воды
Цистерна с водой. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе и пригороде 6 октября начались аварийные работы на объектах водопровода. Из-за этого без воды остались часть Хаджибейского и Пересыпского районов, а также несколько населенных пунктов области. Ограничения продлятся до утра 7 октября. Для жителей подготовлены машины с водой и работают бюветы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Инфоксводоканал.

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Когда восстановят водоснабжение

Водоснабжение прекратили в 9:00 6 октября. По информации филиала Инфоксводоканал, работы продлятся до 8:00 7 октября. Без воды остались:

  • ул. М. Грушевского;
  • ул. Химическая;
  • ул. Промышленная;
  • ул. Саймона Литмана;
  • ул. Иоганна Гена;
  • ул. Василия Фащенко;
  • жилые массивы "Слободка", "Сахарный", "Кривая Балка", "Новая Слободка" и "Селекционный институт".

Также водоснабжение прекращено на Киевском шоссе, в поселке Нати, селах Усатово, Нерубайское, Великая Балка и в районе железнодорожной станции "Усатово".

Где набрать воду

На время отключения в Хаджибейском районе установлены машины с водой по адресам:

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  • ул. Грушевского, 39,
  • ул. Почтовая на углу с ул. Парковой.

В Пересыпском районе воду можно набрать по следующим адресам:

  • переулок Шебелинский, угол ул. Хавкина;
  • ул. Агрономическая, угол ул. Хуторской;
  • ул. Ядова, 61 Б;
  • ул. Неждановой, 56;
  • ул. Высокая, 18;
  • площадь Молодежи, 25.

Адреса бюветов

В Одессе в общей сложности действует 17 бюветных комплексов. Глубина скважин составляет от 80 до 120 метров. Вся вода из них подается бесплатно и доступна для жителей города.

  • сквер Мечникова,
  • сквер Михайловский,
  • просп. Небесной Сотни, 14,
  • ул. Дальницкая, 25,
  • ул. М. Говорова,
  • ул. Просвиты, 1-Д,
  • ул. Гераниева,
  • ул. Крымская,
  • ул. Героев обороны
  • сквер Прохоровский,
  • ул. И. Рабина,
  • ул. Инглези
  • просп. Леси Украинки, 33,
  • просп. Князя Ярослава Мудрого, 1,
  • 6 ст. В. Фонтану,
  • ул. Космонавтов,
  • сквер Старобазарный.

Справка для жителей города

Для получения справок «Инфоксводоканал» работает круглосуточно по телефонам:

  • 0-800-307-505,
  • 705-55-05,
  • 068-905-55-05,
  • 066-905-55-05,
  • 093-17-00-155.

Тариф на воду

Отметим, что в Одессе с 15 августа действуют новые тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение. Стоимость водоснабжения составляет 30,59 грн за кубометр без НДС, а водоотведения — 24,03 грн. В сумме это 54,62 грн без НДС, или около 65,54 грн за кубометр с НДС.

Кроме того, начисляется абонентская плата. Ее размер зависит от количества индивидуальных счетчиков:

  • без счетчика — 32,55 грн в месяц;
  • при наличии одного счетчика — 42,92 грн;
  • при наличии двух и более счетчиков — 48,69 грн.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе планируют расширить сеть бюветов и обустроить ещё один комплекс в Киевском районе. Новую точку с питьевой водой хотят открыть на улице Семьи Глодан, а воспользоваться ею горожане смогут в 2027 году. Сейчас в Одессе работают 17 бюветов.

Также Новини.LIVE писали, что в Черноморске меняется стоимость коммунальных услуг для жителей. Исполком городского совета утвердил новые тарифы на водоснабжение и водоотведение. Они вступают в силу 2 октября, а общая цена за кубометр составит 94,98 грн. Ранее городу предлагали значительно более высокий тариф, однако его пока не утвердили.

Одесса водоснабжение вода Новости Одессы отключения
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко

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