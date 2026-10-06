Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Два райони Одеси залишився на добу без водопостачання: де набрати воду

Два райони Одеси залишився на добу без водопостачання: де набрати воду

Ua ru
6 жовтня 2026 11:12
Відключення водопостачання в Одесі 6–7 жовтня: де не буде води
Цистерна з водою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі та передмісті 6 жовтня почалися аварійні роботи на об’єктах водопроводу. Через це без води залишилися частина Хаджибейського й Пересипського районів, а також кілька населених пунктів області. Обмеження триватимуть до ранку 7 жовтня. Для мешканців підготували машини з водою та працюють бювети.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Інфоксводоканал.

Реклама

Коли повернуть воду

Водопостачання припинили о 9:00 6 жовтня. За інформацією філії "Інфоксводоканал", роботи триватимуть до 8:00 7 жовтня. Без води залишилися:

  • вул. М. Грушевського;
  • вул. Хімічна;
  • вул. Промислова; 
  • вул. Саймона Літмана; 
  • вул. Іоганна Гена; 
  • вул. Василя Фащенка; 
  • житлові масиви "Слобідка", "Цукровий", "Крива Балка", "Нова Слобідка" та "Селекційний інститут".

Також водопостачання припинили на Київському шосе, у селищі Наті, селах Усатове, Нерубайське, Велика Балка та в районі залізничної станції "Усатове".

Де набрати воду

На час відключення в Хаджибейському районі встановили машини з водою за адресами:

Читайте також:
  • вул. Грушевського, 39,
  • вул. Поштова на розі з вул. Парковою.

У Пересипському районі воду можна набрати за такими адресами: 

  • провулок Шебелінський, ріг вул. Хавкіна; 
  • вул. Агрономічна, ріг вул. Хуторська; 
  • вул. Ядова, 61 Б; 
  • вул. Нежданової, 56; 
  • вул. Висока, 18; 
  • площа Молоді, 25.

Адреси бюветів

В Одесі загалом діє 17 бюветних комплексів. Глибина свердловин становить від 80 до 120 метрів. Уся вода з них подається безплатно та доступна для мешканців міста.

  • сквер Мечникова,
  • сквер Михайлівський,
  • пр. Небесної Сотні, 14,
  • вул. Дальницька, 25,
  • вул. М. Говорова,
  • вул. Просвіти, 1-Д,
  • вул. Геранієва,
  • вул. Кримська,
  • вул. Героїв оборони
  • сквер Прохоровський,
  • вул. І. Рабіна,
  • вул. Інглезі
  • пр. Лесі Українки, 33,
  • пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,
  • 6 ст. В. Фонтану,
  • вул. Космонавтів,
  • сквер Старобазарний.

Довідка для містян

Для довідок "Інфоксводоканал" працює цілодобово за телефонами:

  • 0-800-307-505,
  • 705-55-05,
  • 068-905-55-05,
  • 066-905-55-05,
  • 093-17-00-155.

Тариф на воду

Зазначимо, в Одесі з 15 серпня діють нові тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Вартість водопостачання становить 30,59 грн за кубометр без ПДВ, а водовідведення — 24,03 грн. Разом це 54,62 грн без ПДВ, або близько 65,54 грн за кубометр із ПДВ.

Крім того, нараховується абонентська плата. Її розмір залежить від кількості індивідуальних лічильників: 

  • без лічильника — 32,55 грн на місяць; 
  • за наявності одного лічильника — 42,92 грн; 
  • за наявності двох і більше лічильників — 48,69 грн.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі планують розширити мережу бюветів та облаштувати ще один комплекс у Київському районі. Нову точку з питною водою хочуть відкрити на вулиці Сім’ї Глодан, а скористатися нею містяни зможуть у 2027 році. Наразі в Одесі працюють 17 бюветів.

Також Новини.LIVE писали, що у Чорноморську змінюється вартість комунальних послуг для мешканців. Виконком міської ради затвердив нові тарифи на водопостачання та водовідведення. Вони набирають чинності 2 жовтня, а загальна ціна кубометра становитиме 94,98 грн. Раніше місту пропонували значно вищий тариф, однак його поки не затвердили.

Одеса водопостачання вода Новини Одеси відключення
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації