Відключення водопостачання в Одесі 6–7 жовтня: де не буде води

Два райони Одеси залишився на добу без водопостачання: де набрати воду
В Одесі та передмісті 6 жовтня почалися аварійні роботи на об’єктах водопроводу. Через це без води залишилися частина Хаджибейського й Пересипського районів, а також кілька населених пунктів області. Обмеження триватимуть до ранку 7 жовтня. Для мешканців підготували машини з водою та працюють бювети.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Інфоксводоканал.
Коли повернуть воду
Водопостачання припинили о 9:00 6 жовтня. За інформацією філії "Інфоксводоканал", роботи триватимуть до 8:00 7 жовтня. Без води залишилися:
- вул. М. Грушевського;
- вул. Хімічна;
- вул. Промислова;
- вул. Саймона Літмана;
- вул. Іоганна Гена;
- вул. Василя Фащенка;
- житлові масиви "Слобідка", "Цукровий", "Крива Балка", "Нова Слобідка" та "Селекційний інститут".
Також водопостачання припинили на Київському шосе, у селищі Наті, селах Усатове, Нерубайське, Велика Балка та в районі залізничної станції "Усатове".
Де набрати воду
На час відключення в Хаджибейському районі встановили машини з водою за адресами:
- вул. Грушевського, 39,
- вул. Поштова на розі з вул. Парковою.
У Пересипському районі воду можна набрати за такими адресами:
- провулок Шебелінський, ріг вул. Хавкіна;
- вул. Агрономічна, ріг вул. Хуторська;
- вул. Ядова, 61 Б;
- вул. Нежданової, 56;
- вул. Висока, 18;
- площа Молоді, 25.
Адреси бюветів
В Одесі загалом діє 17 бюветних комплексів. Глибина свердловин становить від 80 до 120 метрів. Уся вода з них подається безплатно та доступна для мешканців міста.
- сквер Мечникова,
- сквер Михайлівський,
- пр. Небесної Сотні, 14,
- вул. Дальницька, 25,
- вул. М. Говорова,
- вул. Просвіти, 1-Д,
- вул. Геранієва,
- вул. Кримська,
- вул. Героїв оборони
- сквер Прохоровський,
- вул. І. Рабіна,
- вул. Інглезі
- пр. Лесі Українки, 33,
- пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,
- 6 ст. В. Фонтану,
- вул. Космонавтів,
- сквер Старобазарний.
Довідка для містян
Для довідок "Інфоксводоканал" працює цілодобово за телефонами:
- 0-800-307-505,
- 705-55-05,
- 068-905-55-05,
- 066-905-55-05,
- 093-17-00-155.
Тариф на воду
Зазначимо, в Одесі з 15 серпня діють нові тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Вартість водопостачання становить 30,59 грн за кубометр без ПДВ, а водовідведення — 24,03 грн. Разом це 54,62 грн без ПДВ, або близько 65,54 грн за кубометр із ПДВ.
Крім того, нараховується абонентська плата. Її розмір залежить від кількості індивідуальних лічильників:
- без лічильника — 32,55 грн на місяць;
- за наявності одного лічильника — 42,92 грн;
- за наявності двох і більше лічильників — 48,69 грн.
Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі планують розширити мережу бюветів та облаштувати ще один комплекс у Київському районі. Нову точку з питною водою хочуть відкрити на вулиці Сім’ї Глодан, а скористатися нею містяни зможуть у 2027 році. Наразі в Одесі працюють 17 бюветів.
Також Новини.LIVE писали, що у Чорноморську змінюється вартість комунальних послуг для мешканців. Виконком міської ради затвердив нові тарифи на водопостачання та водовідведення. Вони набирають чинності 2 жовтня, а загальна ціна кубометра становитиме 94,98 грн. Раніше місту пропонували значно вищий тариф, однак його поки не затвердили.