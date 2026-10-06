Відключення водопостачання в Одесі 6–7 жовтня: де не буде води

Цистерна з водою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі та передмісті 6 жовтня почалися аварійні роботи на об’єктах водопроводу. Через це без води залишилися частина Хаджибейського й Пересипського районів, а також кілька населених пунктів області. Обмеження триватимуть до ранку 7 жовтня. Для мешканців підготували машини з водою та працюють бювети.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Інфоксводоканал.

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Коли повернуть воду

Водопостачання припинили о 9:00 6 жовтня. За інформацією філії "Інфоксводоканал", роботи триватимуть до 8:00 7 жовтня. Без води залишилися:

вул. М. Грушевського;

вул. Хімічна;

вул. Промислова;

вул. Саймона Літмана;

вул. Іоганна Гена;

вул. Василя Фащенка;

житлові масиви "Слобідка", "Цукровий", "Крива Балка", "Нова Слобідка" та "Селекційний інститут".

Також водопостачання припинили на Київському шосе, у селищі Наті, селах Усатове, Нерубайське, Велика Балка та в районі залізничної станції "Усатове".

Де набрати воду

На час відключення в Хаджибейському районі встановили машини з водою за адресами:

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вул. Грушевського, 39,

вул. Поштова на розі з вул. Парковою.

У Пересипському районі воду можна набрати за такими адресами:

провулок Шебелінський, ріг вул. Хавкіна;

вул. Агрономічна, ріг вул. Хуторська;

вул. Ядова, 61 Б;

вул. Нежданової, 56;

вул. Висока, 18;

площа Молоді, 25.

Адреси бюветів

В Одесі загалом діє 17 бюветних комплексів. Глибина свердловин становить від 80 до 120 метрів. Уся вода з них подається безплатно та доступна для мешканців міста.

сквер Мечникова,

сквер Михайлівський,

пр. Небесної Сотні, 14,

вул. Дальницька, 25,

вул. М. Говорова,

вул. Просвіти, 1-Д,

вул. Геранієва,

вул. Кримська,

вул. Героїв оборони

сквер Прохоровський,

вул. І. Рабіна,

вул. Інглезі

пр. Лесі Українки, 33,

пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,

6 ст. В. Фонтану,

вул. Космонавтів,

сквер Старобазарний.

Довідка для містян

Для довідок "Інфоксводоканал" працює цілодобово за телефонами:

0-800-307-505,

705-55-05,

068-905-55-05,

066-905-55-05,

093-17-00-155.

Тариф на воду

Зазначимо, в Одесі з 15 серпня діють нові тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Вартість водопостачання становить 30,59 грн за кубометр без ПДВ, а водовідведення — 24,03 грн. Разом це 54,62 грн без ПДВ, або близько 65,54 грн за кубометр із ПДВ.

Крім того, нараховується абонентська плата. Її розмір залежить від кількості індивідуальних лічильників:

без лічильника — 32,55 грн на місяць;

за наявності одного лічильника — 42,92 грн;

за наявності двох і більше лічильників — 48,69 грн.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі планують розширити мережу бюветів та облаштувати ще один комплекс у Київському районі. Нову точку з питною водою хочуть відкрити на вулиці Сім’ї Глодан, а скористатися нею містяни зможуть у 2027 році. Наразі в Одесі працюють 17 бюветів.

Також Новини.LIVE писали, що у Чорноморську змінюється вартість комунальних послуг для мешканців. Виконком міської ради затвердив нові тарифи на водопостачання та водовідведення. Вони набирають чинності 2 жовтня, а загальна ціна кубометра становитиме 94,98 грн. Раніше місту пропонували значно вищий тариф, однак його поки не затвердили.