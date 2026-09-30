Затонувшее судно у Одессы: чем оно опасно для моря

Затонувшее судно. Фото: Одесская ОВА

Затонувшее судно Golden Leo может представлять опасность для Черного моря даже при отсутствии видимых следов загрязнения. Существует вероятность утечки нефтепродуктов во время сильного шторма. Отдельную угрозу представляет и груз кукурузы, которая уже попадала на побережье. На данный момент поверхностного загрязнения возле судна не видно.

Об этом в эксклюзивном интервью Новини.LIVE рассказал эколог Владислав Балинский.

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Затонувшее судно

Golden Leo находится примерно в 8–9 километрах от Одессы. По словам эколога, после затопления на спутниковых снимках не удалось обнаружить поверхностного загрязнения. Это может свидетельствовать о том, что трюмы, машинное отделение и другие технические помещения судна пока остаются герметичными.

В то же время отсутствие пятен на поверхности не означает, что опасность полностью миновала. Балинский отметил, что на борту крупного судна находится значительное количество нефтепродуктов, которые могут попасть в воду впоследствии.

"Я не увидел поверхностных загрязнений. То есть либо судно было герметичным, и из этих технических помещений, трюмов и машинного отделения не начали вытекать нефтепродукты. Пока что я не могу подтвердить, что загрязнение было именно нефтепродуктами", — рассказал Владислав Балинский.

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Опасность штормов

Отдельный риск возникает, если судно изменит положение на дне. Тогда нефтепродукты могут вытечь наружу не постепенно, а сразу в большом количестве. В таком случае загрязнение может достичь побережья Одессы. Эколог подчеркнул, что речь идет не только о тяжелых нефтепродуктах. В воду могут попасть более легкие фракции, которые представляют полноценную экологическую опасность.

"Это может произойти во время сильных штормов, весной или зимой. Если они не вытекали постепенно, то выброс может быть залповым, ведь если судно изменит своё положение на дне, это может привести к загрязнению именно побережья", — отметил Балинский.

Экологическая катастрофа

Опасность может представлять и груз «Golden Leo». В трюмах судна находится большое количество кукурузы. В процессе разложения органические вещества активно потребляют кислород, что может повлиять на морскую среду. По словам эколога, часть зерна уже обнаружили на побережье. Если кукуруза начнет массово выходить из затонувшего судна, это может создать дополнительные проблемы для экосистемы.

"На судне огромное количество кукурузы, которая при разложении в закрытых емкостях, в трюмах, также может представлять экологическую опасность. Это органические вещества, которые разлагаются и очень активно поглощают кислород", — пояснил эколог.

Противодействие угрозе

По мнению Балинского, затонувшее судно следует обследовать под водой. Прежде всего необходимо проверить его герметичность и, по возможности, заблокировать люки и двери, через которые загрязняющие вещества могут попадать в море. Также судно, по его словам, желательно закрепить на дне. Это поможет снизить риск того, что во время шторма оно перевернется или изменит свое положение.

"Желательно провести подводное обследование судна. В первую очередь — с целью устранения всех возможностей выхода загрязняющих веществ. Во-вторых, нужно обследовать это судно, чтобы по возможности закрепить его на дне", — сказал Владислав Балинский.

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