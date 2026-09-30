Затонуле судно біля Одеси: чим небезпечне для моря

Судно, яке затонуло. Фото: Одеська ОВА

Затонуле судно Golden Leo може становити небезпеку для Чорного моря навіть без видимих слідів забруднення. Є ймовірність витоку нафтопродуктів під час сильного шторму. Окрему загрозу створює і вантаж кукурудзи, яка вже потрапляла на узбережжя. Наразі поверхневого забруднення біля судна не видно.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVE розповів еколог Владислав Балінський.

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Затонуле судно

Golden Leo лежить приблизно за 8–9 кілометрів від Одеси. За словами еколога, після затоплення на супутникових знімках не вдалося побачити поверхневого забруднення. Це може свідчити про те, що трюми, машинне відділення та інші технічні приміщення судна поки залишаються герметичними.

Водночас відсутність плям на поверхні не означає, що небезпека повністю минула. Балінський зазначив, що на борту великого судна є значна кількість нафтопродуктів, які можуть потрапити у воду згодом.

"Я не побачив поверхневих забруднень. Тобто або він герметичний був і з цих технічних приміщень, трюмів та машинного відділення не почали виливатися нафтопродукти. До цього часу я не можу підтвердити, що було забруднення саме нафтопродуктами", — розповів Владислав Балінський.

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Небезпека штормів

Окремий ризик виникає, якщо судно змінить положення на дні. Тоді нафтопродукти можуть вийти назовні не поступово, а одразу у великій кількості. У такому випадку забруднення може дістатися узбережжя Одеси. Еколог наголосив, що йдеться не лише про важкі нафтопродукти. У воду можуть потрапити легші фракції, які становлять повноцінну екологічну небезпеку.

"Це може відбутися під час потужних штормів, навесні або взимку. Якщо вони не виходили поступово, то викид може бути залповим, бо якщо судно змінить своє положення на дні, це може призвести до забруднення саме узбережжя", — зазначив Балінський.

Екологічна катастрофа

Небезпеку може створювати і вантаж Golden Leo. У трюмах судна перебуває велика кількість кукурудзи. Під час розкладання органічні речовини активно споживають кисень, що може впливати на морське середовище. За словами еколога, частину зерна вже фіксували на узбережжі. Якщо кукурудза почне масово виходити із затонулого судна, це може створити додаткові проблеми для екосистеми.

"У нього величезний обсяг кукурудзи, яка під час розкладання в замкнених ємностях, у трюмах, також може становити екологічну небезпеку. Це органічні речовини, які розкладаються і дуже активно поглинають кисень", — пояснив еколог.

Протидія загрозі

На думку Балінського, затонуле судно варто обстежити під водою. Насамперед необхідно перевірити його герметичність і за можливості заблокувати люки та двері, через які забруднювальні речовини можуть потрапляти в море. Також судно, за його словами, бажано зафіксувати на дні. Це допоможе зменшити ризик того, що під час шторму воно перевернеться або змінить своє положення.

"Бажано провести підводне обстеження судна. В першу чергу — на предмет того, як задраїти всі можливості виходу забруднювальних речовин. По-друге, треба дослідити це судно, щоб його по можливості зафіксувати на дні", — сказав Владислав Балінський.

Як повідомляли Новини.LIVE, В Україні почали знижуватися ціни на кукурудзу нового врожаю. Найпомітніше це відбувається в дунайських портах, де закупівельні ціни вже опустилися до 165–170 доларів за тонну. На ринок тиснуть нові обсяги зерна, значні запаси та складна експортна логістика. Додатково ситуацію ускладнюють високі витрати на альтернативні маршрути.

Також Новини.LIVE писали, що проблеми з морськими портами можуть сповільнити експорт українського зерна, але не обов’язково завдадуть значного удару по валютних надходженнях. Частину продукції можна вивезти пізніше або іншими маршрутами. Експерт Едуард Каражия пояснив, чому аграрний експорт може навіть виграти від очікування на ринку.