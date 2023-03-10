Куяльницкий лиман может исчезнуть

Главная здравница Одесчины в скором времени может исчезнуть

Из-за войны Куяльницкий лиман и его лечебный курорт оказались под угрозой исчезновения. Соленость рапы снова превышает норму. В каком состоянии ныне всемирно известная здравница и какая судьба ее ожидает, если срочно не принять меры по сохранению?

Ответы на эти и другие вопросы журналисты Новини.LIVE искали вместе с экологом, ректором Одесского государственного экологического университета Сергеем Степаненко.

— Для сохранения экологии лимана соленость воды не должна превышать 250 г/куб. дм, сейчас она достигает показателя 280 г/куб. дм. Чем это опасно для лимана?

— В предыдущие годы лиман подпитывали в осенне-зимние периоды только морской водой, что привело к поступлению в водоем около миллиона тонн соли. В условиях двухлетней суровой засухи в Одесской области и существенного увеличения испарения из лимана — соленость рапы, к примеру, осенью 2020 значительно превысила норму и составляла до 320 г/куб. дм. Последний год исследования солености рапы лимана никто не проводит. Это связано с войной. Впрочем, как показывает состояние водоема, меньше он не стал. Поэтому если эту проблему не решить, то дальнейшее ее игнорирование грозит Куяльницкому лиману полной остановкой процессов воспроизводства микроорганизмов сульфидного ила и ухудшением качества лечебных грязей.

У нас уже немало таких примеров, когда водоем из-за солености гипсовался, и как результат — лечебные здравницы перестали существовать. Кроме того, повышение солености приведет к изменению всей экосистемы лимана, а это не только сам лиман, но и прибрежная территория с флорой и фауной. Когда соль высыхает, ее ветром разносит по плодородным землям, которые в дальнейшем уже нельзя использовать в сельском хозяйстве.

Сам лиман уже снизился на треть, но даже это не критично. Важно то, что соленость рапы в лимане на 15-20% выше, чем соленость Мертвого моря. А это говорит о том, что все биологические процессы поддержания свойств грязи и ее новое образование, по-видимому, прекратились. А как результат и сам лечебный курорт может прекратить свое существование.

— С потеплением морскую воду уже нельзя пускать в лиман, не приведет ли это к экологической катастрофе? Ведь за лето еще больше воды испарится в лимане.

— До 2019 года Куяльницкий лиман оживал, потому что в зимне-весенний период туда по трубе поступала морская вода. Среднегодовой уровень лимана поднимался, соленость воды уменьшалась. Ее показатели были благоприятны для развития биологических процессов, ведущих к образованию лечебной грязи, поддержанию оптимальной активности ее целебных свойств. Но в 2019-м началась двухлетняя засуха, и по сути подача морской воды стала единственным источником наполнения Куяльницкого лимана.

К сожалению, 10 млн кубов воды, поступающей из трубы, не хватает даже для поддержания состояния лимана. Ведь с его поверхности ежегодно улетучивается более 20 млн кубометров. К тому же в летнее время подавать морскую воду нельзя. Она не навредит развитию жизни в Куяльнике только, если ее температура будет ниже восьми градусов. Ежегодное сезонное пополнение Куяльника 9-10 млн кубометров морской воды (с осадкой на дне 12% соли) уже несет угрозы засолки и известкования водоема, а также понижения качества лечебных природных ресурсов лимана.

Исследования показывают, что Куяльницкий лиман на протяжении веков периодически пересыхал и наполнялся водой. Засуха 2020 года значительно сократила уровень водоема, но влияние деятельности человека в этом процессе в разы хуже. В первую очередь, это касается забора воды из реки Большой Куяльник, которая является важнейшим источником пополнения Куяльницкого лимана пресной водой. Ученые нашего экологического университета установили, что около 70% того, что есть в реке, забирают люди. Первое, что нужно сделать, — это убрать все 120 незаконных гидротехнических сооружений, которые мы там насчитали. Это ставки, которые являются незаконными.

— Еще в 2011 году областной совет принял региональную программу сохранения и восстановления водных ресурсов в бассейне Куяльницкого лимана на 2012-2016 годы. Цель программы — восстановить водосток в русле реки Большой Куяльник и таким образом вернуть основной источник поступления воды в лиман. На это даже было выделено 26 млн грн. Что было сделано в результате этого проекта?

— На реализацию проекта строительства трубопровода для соединения Куяльника с Черным морем облсовет выделил 26 млн грн. С декабря 2014 года трубопровод ежегодно в зимне-весенний период пополняет уникальный водоем 9-10 миллионов кубометров морской воды. Но это не решает проблему восстановления водных ресурсов лимана, потому что изначально планировалось, что этот шаг будет действенным только первые 4-5 лет, а дальше были надежды на то, что увеличатся объемы пресной воды из реки Большой Куяльник. Впрочем, климатические условия внесли свои коррективы, и как результат состояние лимана ухудшилось. Что касается выполнения всего комплекса работ по возобновлению питания водоема пресной водой, предусмотренных Региональной программой хранения и восстановления водных ресурсов бассейна Куяльницкого лимана на 2012-2016 годы, то средств хватило лишь на строительство канала.

Относительно решения вопроса восстановления реки Большой Куяльник, здесь была разработана региональная программа сохранения и восстановления водных ресурсов в бассейне Куяльницкого лимана на 2019-2023 годы. В рамках которой были запланированы мероприятия по ренатурализации гидрологического состояния Большого Куяльника с целью спасения Куяльницкого лимана. Но в рамках этой программы предусмотрена только расчистка русла. А что дальше? Через год снова расчищать? Это первое, а второе — воды из реки Большой Куяльник не хватает, поэтому в зимний период необходимо сохранять пополнение морской водой. И здесь нужно проводить исследования о длительном влиянии морской воды на качество грязей, качество рапы в Куяльницком лимане. Таких исследований нет.

— В начале 2022 года лиман приобрел статус Национального природного парка, однако война остановила все процессы. Что дает новый статус Куяльнику и действительно ли это поможет?

— Идея создания Национального парка "Куяльник" зародилась давно, но предметно стала обсуждаться только в двухтысячных годах. Здесь возникли противоречия между двумя концепциями: Куяльницкий лиман как национальный курорт или как природно-заповедный фонд. Решили, что сначала формируется курорт национального значения, а затем устанавливать природоохранный статус лимана как парка. Таким образом, Куяльник должен защищать Закон Украины "О природно-заповедном фонде".

Фактически 1 января 2022 года президент Владимир Зеленский подписал указ о создании Национального природного парка "Куяльницкий". Это позволило получить 19 млн грн из государственного бюджета на разработку проекта ренатурализации реки Большой Куяльник. Отмечу, что Национальный природный парк — это охранная зона на территории 22,8 тысячи кв. км, при этом сам водоем занимает в 20 раз меньше территории. Статус Национального природного парка предусматривает создание администрации, несущей ответственность за объект и имеющей подчиненность Министерству экологии. Впрочем, прошел год, а администрация не назначена, средства из государственного бюджета на содержание парка не выделены.

Но в 2019 году бальнеологическому курорту "Куяльник" восстановили правовой статус государственного, который он имел с 1985 года. Что предполагал этот статус? За курортом были закреплены границы и зоны санитарной охраны, а также утвержден комплекс мер, направленных на сохранение и развитие прибрежных территорий и воплощение законодательных изменений для рационального использования природных лечебных ресурсов. Установленные границы курорта и зон санитарной охраны должны быть восстановлены и обозначены на кадастровых картах, поскольку известно, что некоторые землевладельцы уничтожили межевые знаки.

Сейчас экологи бьют тревогу, потому что климатический прогноз на 2023 год неутешителен. Скорее всего, лиман будет страдать от нехватки воды, а механизмы, которые помогли бы преодолеть эту проблему, из-за отсутствия финансирования не запущены.

— По вашему мнению, есть ли реальные шансы спасти Куяльник и его уникальные грязи и сколько времени уйдет на его восстановление? Что нужно сделать?

— Я уверен, что необходимо внедрять проекты по спасению Куяльницкого лимана, которые будут иметь стабильную долгосрочную перспективу по наполнению лечебного водоема чистой пресной водой. Сейчас есть два варианта разрешения. Забор воды из Хаджибейского лимана, которая будет проходить доочистку, то есть нужно строить очистные сооружения. Второй вариант — сброс очищенных стоков со станции биологической очистки "Северная". Эти стоки будут проходить дополнительную, очень тщательную доочистку, и эта пресная чистая вода будет поступать в Куяльницкий лиман. Внедрение глубокой очистки воды на этой станции позволит использовать в условиях еще более засушливого климата в ближайшие 20-30 лет около 60 млн куб. м пресной воды для обеспечения питания Куяльницкого лимана и постепенного улучшения гидроэкологического состояния Хаджибейского лимана, который сейчас находится в ужасном экологическом состоянии.

Впрочем, оба этих варианта требуют значительных капиталовложений. Но первоочередными задачами спасения Куяльницкого лимана должно быть прекращение незаконного забора воды и проведение комплекса работ по ренатурализации реки Великий Куяльник, а также расчистка русла, обустройство защитных зон с высадкой там деревьев и кустов, что прекратит заиливание. В радиусе водозабора также нужно убрать несанкционированные свалки.

Вимкнути перевірку Преміум поради

Вимкнути перевірку Преміум поради

Вимкнути перевірку Преміум поради