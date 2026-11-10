Судно в порту. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Бывшего исполняющего обязанности руководителя порта Черноморск приговорили к 10 годам лишения свободы по делу о взятке в размере 250 тысяч долларов. Его признали виновным в вымогательстве и получении денег за поддержку плана санации частной компании. После оглашения приговора мужчину взяли под стражу прямо в зале суда в тот же день.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

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Какой приговор вынес суд

10 ноября 2026 года коллегия судей ВАКС огласила приговор бывшему исполняющему обязанности руководителя ГП "Морской торговый порт "Черноморск"". Его признали виновным в вымогательстве и получении 250 тысяч долларов неправомерной выгоды от представителя частной компании. За эти деньги чиновник должен был обеспечить одобрение комитетом кредиторов плана санации предприятия-должника, а также совершить другие действия.

На тот момент дело о банкротстве компании рассматривал хозяйственный суд. Одобрение плана санации и его последующее утверждение судом позволили бы инвестору возобновить хозяйственную деятельность на территории порта.

Согласно приговору ВАКС, мужчина получил 10 лет лишения свободы. Кроме того, его на три года лишили права занимать определенные должности, а все принадлежащее ему имущество постановили конфисковать. Суд также изменил меру пресечения с залога на содержание под стражей. Осужденного взяли под стражу непосредственно в зале суда. Приговор вступит в законную силу через 30 дней со дня оглашения, если его не обжалуют в апелляционном порядке.

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Кого именно осудили

Речь идет об Игоре Шевченко, которого НАБУ и САП разоблачили 10 декабря 2020 года во время получения взятки. По данным правоохранителей, 250 тысяч долларов ему передавали через посредника. 11 декабря того же года должностному лицу сообщили о подозрении по части 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины. Его сообщнику инкриминировали пособничество в получении неправомерной выгоды.

Порт Черноморск

Морской порт Черноморск является одним из крупнейших в Украине и располагает универсальной инфраструктурой для работы с различными видами грузов. Однако его главная особенность — мультимодальный паромный комплекс, который является единственным в Украине специализированным объектом для обслуживания железнодорожных, автомобильных и Ro-Ro-паром. Его проектная мощность составляет до 4,5 млн тонн грузов в год.

Порт расположен на берегах Сухого лимана, примерно в 12 морских милях от Одессы. Он имеет около 6 км причальной линии, более 50 км железнодорожных путей и может принимать крупные суда. Портовая инфраструктура позволяет перегружать контейнеры, зерно, металл, наливные и насыпные грузы.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одесской области председателя районного суда подозревают в получении неправомерной выгоды. За 30 тысяч гривен он якобы обещал закрыть административное производство в отношении водителя, которого задержали за рулем в состоянии опьянения. Судью задержали во время получения денег, а с места происшествия изъяли денежные средства.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе в суд было направлено дело в отношении трёх сотрудников районного ТЦК и СП, а также руководителя и члена общественной организации, которых обвиняют в вымогательстве денег у военнообязанных. По данным следствия, четверо фигурантов силой посадили мужчину в микроавтобус, возили по городу и вымогали 6 тыс. долларов, угрожая доставкой в ТЦК и отправкой на фронт. После получения денег их задержали.