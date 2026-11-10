Судно у порту. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Колишнього виконувача обов’язків керівника порту Чорноморськ засудили до 10 років ув’язнення у справі про хабар на 250 тисяч доларів. Його визнали винним у проханні та отриманні грошей за підтримку плану санації приватної компанії. Після оголошення вироку чоловіка взяли під варту прямо в залі суду того ж дня.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

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Який вирок оголосив суд

10 листопада 2026 року колегія суддів ВАКС оголосила вирок колишньому виконувачу обов’язків керівника ДП "Морський торговельний порт "Чорноморськ". Його визнали винним у проханні та одержанні 250 тисяч доларів неправомірної вигоди від представника приватної компанії. За ці гроші посадовець мав забезпечити схвалення комітетом кредиторів плану санації підприємства-боржника, а також вчинити інші дії.

На той момент справу про банкрутство компанії розглядав господарський суд. Схвалення плану санації та його подальше затвердження судом дозволили б інвестору відновити господарську діяльність на території порту.

За вироком ВАКС, чоловік отримав 10 років позбавлення волі. Крім того, його на три роки позбавили права обіймати певні посади, а все належне йому майно постановили конфіскувати. Суд також змінив запобіжний захід із застави на тримання під вартою. Засудженого взяли під варту безпосередньо в залі суду. Вирок набере законної сили через 30 днів із дня проголошення, якщо його не оскаржать в апеляційному порядку.

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Кого саме засудили

Йдеться про Ігоря Шевченка, якого НАБУ та САП викрили 10 грудня 2020 року під час одержання хабаря. За даними правоохоронців, 250 тисяч доларів йому передавали через посередника. 11 грудня того ж року посадовцю повідомили про підозру за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України. Його спільнику інкримінували пособництво в одержанні неправомірної вигоди.

Порт Чорноморськ

Морський порт Чорноморськ є одним із найбільших в Україні та має універсальну інфраструктуру для роботи з різними видами вантажів. Однак його головна особливість — мультимодальний поромний комплекс, який є єдиним в Україні спеціалізованим об’єктом для обслуговування залізничних, автомобільних і Ro-Ro поромів. Його проєктна потужність становить до 4,5 млн тонн вантажів на рік.

Порт розташований на берегах Сухого лиману, приблизно за 12 морських миль від Одеси. Він має близько 6 км причальної лінії, понад 50 км залізничних колій і може приймати великі судна. Портова інфраструктура дозволяє перевантажувати контейнери, зерно, метал, наливні та насипні вантажі.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Одещині голову районного суду підозрюють в одержанні неправомірної вигоди. За 30 тисяч гривень він нібито обіцяв закрити адміністративне провадження щодо водія, якого викрили за кермом у стані сп’яніння. Суддю затримали під час одержання грошей, а з місця події вилучили кошти.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі до суду скерували справу щодо трьох співробітників районного ТЦК та СП, а також керівника і члена громадської організації, яких обвинувачують у вимаганні грошей у військовозобов'язаних. За даними слідства, четверо фігурантів силоміць посадили чоловіка до мікроавтобуса, возили містом та вимагали 6 тис. доларів, погрожуючи доставленням до ТЦК і відправкою на фронт. Після отримання грошей їх затримали.