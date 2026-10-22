Поліцейська заповнює папери. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одеському районі посадовицю сільської ради підозрюють у вимаганні 30 тисяч доларів за оформлення земельної ділянки у приватну власність. Жінку затримали після отримання всієї суми. Їй уже повідомили про підозру та обрали запобіжний захід. За скоєне їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Одещини.

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Деталі схеми

За даними слідства, торік місцевий житель узяв в оренду земельну ділянку комунальної власності площею 0,0988 га. Земля призначалася для будівництва. Згодом чоловік вирішив оформити її у приватну власність. Начальниця одного з відділів сільської ради, яка відповідала за земельні питання, запропонувала допомогу, але зажадала за це 30 тисяч доларів. Вона переконувала чоловіка, що без грошей передати ділянку у приватну власність не вдасться.

Чоловік звернувся до правоохоронців. Слідчі поліції спільно зі співробітниками СБУ задокументували дії посадовиці та припинили її діяльність.

Що загрожує

Правоохоронці затримали жінку після отримання всієї суми, яку вона вимагала. Гроші вилучили як речові докази. Посадовиці повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, поєднаному з вимаганням. Йдеться про ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України.

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Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави понад 1 мільйон гривень. Якщо провину жінки доведуть у суді, їй загрожує до 12 років ув’язнення, заборона обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років, а також конфіскація майна. Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини справи.

Інші справи

Раніше, на Одещині викрили посадовця Держпродспоживслужби, якого підозрюють у вимаганні 5 тисяч доларів від підприємців. За версією слідства, він обіцяв не перешкоджати їхній роботі під час перевірок, а в разі відмови платити погрожував блокуванням діяльності та вилученням товару. За даними Державного бюро розслідувань, схема починалася зі скарг на продавців на одеських ринках. Після цього проводили перевірки, складали акти та вимагали усунути порушення. Підприємцям також загрожували штрафами на сотні тисяч гривень. Після цього посадовець нібито пропонував за гроші не створювати їм проблем.

7 вересня 2026 року чоловіка затримали під час отримання грошей від підприємця. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляли Новини.LIVE, одесит за гроші оформлювали фіктивну працевлаштованість та відрядження чоловікам, що давало відстрочку від мобілізації та можливість виїхати за кордон. "Бронь" коштувала до 8 000 доларів, відрядження — до 10 000 доларів, а за незаконне переправлення через кордон — до 15 000 доларів. Ділок зі спільниками також стягували щомісячну плату по 10 тис. грн з "клієнтів" за "обслуговування" схеми.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі до суду скерували справу щодо трьох співробітників районного ТЦК та СП, а також керівника і члена громадської організації, яких обвинувачують у вимаганні грошей у військовозобов'язаних. За даними слідства, четверо фігурантів силоміць посадили чоловіка до мікроавтобуса, возили містом та вимагали 6 тис. доларів, погрожуючи доставленням до ТЦК і відправкою на фронт. Після отримання грошей їх затримали.