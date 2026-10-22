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Главная Одесса Земельная схема 30 тыс. долл.: на Одесчине задержали чиновницу

Земельная схема 30 тыс. долл.: на Одесчине задержали чиновницу

Ua ru
22 октября 2026 11:11
В Одесской области чиновницу подозревают в получении взятки за землю Главное управление Национальной полиции Одесской области
Полицейская заполняет документы. Фото: Главное управление Национальной полиции Одесской области

В Одесском районе чиновницу сельского совета подозревают в вымогательстве 30 тысяч долларов за оформление земельного участка в частную собственность. Женщину задержали после получения всей суммы. Ей уже сообщили о подозрении и избрали меру пресечения. За содеянное ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Одесской области.

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Детали схемы

По данным следствия, в прошлом году местный житель взял в аренду земельный участок коммунальной собственности площадью 0,0988 га. Земля предназначалась для строительства. Впоследствии мужчина решил оформить её в частную собственность. Начальница одного из отделов сельского совета, отвечавшая за земельные вопросы, предложила помощь, но потребовала за это 30 тысяч долларов. Она убеждала мужчину, что без денег передать участок в частную собственность не удастся.

Мужчина обратился в правоохранительные органы. Следователи полиции совместно с сотрудниками СБУ зафиксировали действия чиновницы и пресекли её деятельность.

Что грозит

Правоохранители задержали женщину после получения всей суммы, которую она требовала. Деньги изъяли в качестве вещественных доказательств. Чиновнице сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, сопряженном с вымогательством. Речь идет о ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

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Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере более 1 миллиона гривен. Если вина женщины будет доказана в суде, ей грозит до 12 лет лишения свободы, запрет на занятие определённых должностей или определённой деятельностью на срок до трёх лет, а также конфискация имущества. Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства дела.

Другие дела

Ранее в Одесской области разоблачили чиновника Госпродпотребслужбы, которого подозревают в вымогательстве 5 тысяч долларов у предпринимателей. По версии следствия, он обещал не препятствовать их работе во время проверок, а в случае отказа платить угрожал блокировкой деятельности и изъятием товара. По данным Государственного бюро расследований, схема начиналась с жалоб на продавцов на одесских рынках. После этого проводились проверки, составлялись акты и требовалось устранить нарушения. Предпринимателям также угрожали штрафами в размере сотен тысяч гривен. После этого чиновник якобы предлагал за деньги не создавать им проблем.

7 сентября 2026 года мужчину задержали во время получения денег от предпринимателя. Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщали Новини.LIVE, одессит за деньги оформлял фиктивное трудоустройство и командировки мужчинам, что давало отсрочку от мобилизации и возможность выехать за границу. "Бронь" стоила до 8 000 долларов, командировка — до 10 000 долларов, а за незаконную переправку через границу — до 15 000 долларов. Делок со сообщниками также взимал ежемесячную плату в размере 10 тыс. грн с "клиентов" за "обслуживание" схемы.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Одессе в суд было направлено дело в отношении трёх сотрудников районного ТЦК и СП, а также руководителя и члена общественной организации, которых обвиняют в вымогательстве денег у военнообязанных. По данным следствия, четверо фигурантов силой посадили мужчину в микроавтобус, возили по городу и вымогали 6 тыс. долларов, угрожая доставкой в ТЦК и отправкой на фронт. После получения денег их задержали.

взятка полиция Одесская область Новости Одессы задержание
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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