На Одещині посадовець вимагав у підприємця $5 тисяч

Магазин в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Одещині викрили посадовця Держпродспоживслужби, якого підозрюють у вимаганні грошей від підприємців. Він обіцяв не створювати проблем під час перевірок. За таке "вирішення питання" чоловік вимагав 5 тисяч доларів. У разі відмови, за версією слідства, погрожував блокуванням роботи та вилученням товару.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Державне бюро розслідувань.

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Схема з перевірками

За даними слідства, посадовець контролював дотримання вимог щодо регулювання цін на товари, які продавали на ринках Одеси. Схема, за версією правоохоронців, починалася зі скарг громадян на продавців. Після цього співробітники Держпродспоживслужби проводили перевірки, складали акти та вимагали усунути виявлені порушення. Підприємцям також загрожували штрафи на сотні тисяч гривень.

Після цього до продавців нібито звертався фігурант і пропонував "вирішити питання".

Вимагав 5 тисяч доларів

За даними ДБР, посадовець вимагав 5 тисяч доларів США за те, щоб не створювати штучних перешкод у роботі підприємців та не фіксувати виявлені порушення. Якщо підприємець відмовлявся платити, чоловік, за версією слідства, погрожував блокуванням роботи та вилученням товару.

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Що загрожує

7 вересня 2026 року посадовця затримали під час одержання неправомірної вигоди від підприємця. Йому повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо обрання посадовцю запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство триває. Правоохоронці встановлюють повне коло людей, які можуть бути причетними до схеми.

Інші затримання за хабарі

На Одещині правоохоронці викрили начальника одного з відділів ТЦК та СП, який, за даними слідства, вимагав неправомірну вигоду за зняття військовозобов’язаного з розшуку. Чоловік планував офіційно працевлаштуватися на підприємство, де передбачене бронювання. Посадовець погодився "вирішити питання" за талони на 500 літрів дизельного пального вартістю майже 45 тисяч гривень. Представник підприємства звернувся до правоохоронців.

Поліцейські спільно зі співробітниками СБУ задокументували передачу талонів. За вказівкою начальника їх отримав його підлеглий, який, як зазначають правоохоронці, не знав про злочинний намір керівника. Після цього посадовця затримали, а талони вилучили як речові докази. Чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 599 040 гривень. У разі доведення вини посадовцю загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади.

Як повідомляли Новини.LIVE, одесит за гроші оформлювали фіктивну працевлаштованість та відрядження чоловікам, що давало відстрочку від мобілізації та можливість виїхати за кордон. "Бронь" коштувала до 8 000 доларів, відрядження — до 10 000 доларів, а за незаконне переправлення через кордон — до 15 000 доларів. Ділок зі спільниками також стягували щомісячну плату по 10 тис. грн з "клієнтів" за "обслуговування" схеми.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі до суду скерували справу щодо трьох співробітників районного ТЦК та СП, а також керівника і члена громадської організації, яких обвинувачують у вимаганні грошей у військовозобов'язаних. За даними слідства, четверо фігурантів силоміць посадили чоловіка до мікроавтобуса, возили містом та вимагали 6 тис. доларів, погрожуючи доставленням до ТЦК і відправкою на фронт. Після отримання грошей їх затримали.