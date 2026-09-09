В Одесской области чиновник вымогал у предпринимателя 5 тысяч долларов

Магазин в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесской области разоблачили должностное лицо Госпродпотребслужбы, которого подозревают в вымогательстве денег у предпринимателей. Он обещал не создавать проблем во время проверок. За такое "решение вопроса" мужчина требовал 5 тысяч долларов. В случае отказа, по версии следствия, угрожал блокировкой работы и изъятием товара.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Реклама

Схема с проверками

По данным следствия, чиновник контролировал соблюдение требований по регулированию цен на товары, продаваемые на рынках Одессы. Схема, по версии правоохранителей, начиналась с жалоб граждан на продавцов. После этого сотрудники Госпродпотребслужбы проводили проверки, составляли акты и требовали устранить выявленные нарушения. Предпринимателям также грозили штрафы в размере сотен тысяч гривен.

После этого к продавцам якобы обращался фигурант и предлагал "решить вопрос".

Вымогал 5 тысяч долларов

По данным ГБР, чиновник вымогал 5 тысяч долларов США за то, чтобы не создавать искусственных препятствий в работе предпринимателей и не фиксировать выявленные нарушения. Если предприниматель отказывался платить, мужчина, по версии следствия, угрожал блокировкой работы и изъятием товара.

Читайте также:

Что грозит

7 сентября 2026 года чиновника задержали во время получения неправомерной выгоды от предпринимателя. Ему сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время решается вопрос об избрании должностному лицу меры пресечения. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следствие продолжается. Правоохранители устанавливают полный круг лиц, которые могут быть причастны к схеме.

Другие задержания за взяточничество

В Одесской области правоохранители разоблачили начальника одного из отделов ТЦК и СП, который, по данным следствия, вымогал неправомерную выгоду за снятие военнообязанного с розыска. Мужчина планировал официально устроиться на предприятие, где предусмотрено бронирование. Чиновник согласился «решить вопрос» за талоны на 500 литров дизельного топлива стоимостью почти 45 тысяч гривен. Представитель предприятия обратился в правоохранительные органы.

Полицейские совместно с сотрудниками СБУ зафиксировали передачу талонов. По указанию начальника их получил его подчиненный, который, как отмечают правоохранители, не знал о преступном умысле руководителя. После этого чиновника задержали, а талоны изъяли в качестве вещественных доказательств. Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 599 040 гривен. В случае доказательства вины чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом на занятие определённых должностей.

Как сообщали Новини.LIVE, одессит за деньги оформлял фиктивное трудоустройство и командировки мужчинам, что давало отсрочку от мобилизации и возможность выехать за границу. «Бронь» стоила до 8 000 долларов, командировка — до 10 000 долларов, а за незаконную переправку через границу — до 15 000 долларов. Делок со сообщниками также взимал ежемесячную плату в размере 10 тыс. грн с «клиентов» за «обслуживание» схемы.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе в суд было направлено дело в отношении трёх сотрудников районного ТЦК и СП, а также руководителя и члена общественной организации, которых обвиняют в вымогательстве денег у военнообязанных. По данным следствия, четверо фигурантов силой посадили мужчину в микроавтобус, возили по городу и вымогали 6 тыс. долларов, угрожая доставкой в ТЦК и отправкой на фронт. После получения денег их задержали.