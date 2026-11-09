Затримання судді. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

На Одещині голову районного суду підозрюють в одержанні неправомірної вигоди. За 30 тисяч гривень він нібито обіцяв закрити адміністративне провадження щодо водія, якого викрили за кермом у стані сп’яніння. Суддю затримали під час одержання грошей, а з місця події вилучили кошти.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Одещини.

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Хабар за закриття справи

7 листопада оперативники Управління стратегічних розслідувань в Одеській області Національної поліції спільно з детективами НАБУ затримали голову районного суду. За даними правоохоронців, суддя вимагав 30 тисяч гривень за закриття адміністративного провадження щодо керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.

Посадовця затримали безпосередньо під час одержання грошей. Кошти, які, за версією слідства, були неправомірною вигодою, вилучили на місці.

Що загрожує судді

Кримінальне провадження розслідують за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди службовою особою. Голові районного суду вже повідомили про підозру. У разі доведення вини йому загрожує від п'яти до десяти років позбавлення волі. Також суд може призначити заборону обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна.

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Інші хабарники

Раніше в Одеському районі затримали начальницю одного з відділів сільської ради, яку підозрюють у вимаганні 30 тисяч доларів за оформлення земельної ділянки у приватну власність. Жінці повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України. Суд відправив її під варту з можливістю внесення застави понад мільйон гривень. Якщо провину посадовиці доведуть, їй загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомляли Новини.LIVE, одесит за гроші оформлювали фіктивну працевлаштованість та відрядження чоловікам, що давало відстрочку від мобілізації та можливість виїхати за кордон. "Бронь" коштувала до 8 000 доларів, відрядження — до 10 000 доларів, а за незаконне переправлення через кордон — до 15 000 доларів. Ділок зі спільниками також стягували щомісячну плату по 10 тис. грн з "клієнтів" за "обслуговування" схеми.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі до суду скерували справу щодо трьох співробітників районного ТЦК та СП, а також керівника і члена громадської організації, яких обвинувачують у вимаганні грошей у військовозобов'язаних. За даними слідства, четверо фігурантів силоміць посадили чоловіка до мікроавтобуса, возили містом та вимагали 6 тис. доларів, погрожуючи доставленням до ТЦК і відправкою на фронт. Після отримання грошей їх затримали.