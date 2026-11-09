Задержание судьи. Фото: Главное управление Национальной полиции Одесской области

В Одесской области председателя районного суда подозревают в получении неправомерной выгоды. За 30 тысяч гривен он якобы обещал закрыть административное производство в отношении водителя, которого задержали за рулем в состоянии опьянения. Судью задержали во время получения денег, а с места происшествия изъяли денежные средства.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Одесской области.

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Взятка за закрытие дела

7 ноября оперативники Управления стратегических расследований в Одесской области Национальной полиции совместно с детективами НАБУ задержали председателя районного суда. По данным правоохранителей, судья вымогал 30 тысяч гривен за закрытие административного производства по факту управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Чиновника задержали непосредственно во время получения денег. Средства, которые, по версии следствия, являлись неправомерной выгодой, изъяли на месте.

Что грозит судье

Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины — получение неправомерной выгоды должностным лицом. Главе районного суда уже сообщили о подозрении. В случае доказательства вины ему грозит от пяти до десяти лет лишения свободы. Также суд может назначить запрет на занятие определённых должностей или ведение определённой деятельности на срок до трёх лет с конфискацией имущества.

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Другие взяточники

Ранее в Одесском районе задержали начальницу одного из отделов сельского совета, которую подозревают в вымогательстве 30 тысяч долларов за оформление земельного участка в частную собственность. Женщине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Суд поместил её под стражу с возможностью внесения залога в размере более миллиона гривен. Если вина чиновницы будет доказана, ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщали Новини.LIVE, одессит за деньги оформлял фиктивное трудоустройство и командировки мужчинам, что давало отсрочку от мобилизации и возможность выехать за границу. «Бронь» стоила до 8 000 долларов, командировка — до 10 000 долларов, а за незаконную переправку через границу — до 15 000 долларов. Делок со сообщниками также взимал ежемесячную плату в размере 10 тыс. грн с «клиентов» за «обслуживание» схемы.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе в суд направили дело в отношении трёх сотрудников районного ТЦК и СП, а также руководителя и члена общественной организации, которых обвиняют в вымогательстве денег у военнообязанных. По данным следствия, четверо фигурантов силой посадили мужчину в микроавтобус, возили по городу и вымогали 6 тыс. долларов, угрожая доставкой в ТЦК и отправкой на фронт. После получения денег их задержали.