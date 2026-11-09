Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одессе задержажали главу районного суда: ему грозит 5 лет тюрьмы

В Одессе задержажали главу районного суда: ему грозит 5 лет тюрьмы

Ua ru
9 ноября 2026 16:42
В Одесской области задержали председателя районного суда за взятку в размере 30 тысяч Главное управление Национальной полиции Одесской области
Задержание судьи. Фото: Главное управление Национальной полиции Одесской области

В Одесской области председателя районного суда подозревают в получении неправомерной выгоды. За 30 тысяч гривен он якобы обещал закрыть административное производство в отношении водителя, которого задержали за рулем в состоянии опьянения. Судью задержали во время получения денег, а с места происшествия изъяли денежные средства.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Одесской области.

Реклама

Взятка за закрытие дела

7 ноября оперативники Управления стратегических расследований в Одесской области Национальной полиции совместно с детективами НАБУ задержали председателя районного суда. По данным правоохранителей, судья вымогал 30 тысяч гривен за закрытие административного производства по факту управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Чиновника задержали непосредственно во время получения денег. Средства, которые, по версии следствия, являлись неправомерной выгодой, изъяли на месте.

Что грозит судье

Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины — получение неправомерной выгоды должностным лицом. Главе районного суда уже сообщили о подозрении. В случае доказательства вины ему грозит от пяти до десяти лет лишения свободы. Также суд может назначить запрет на занятие определённых должностей или ведение определённой деятельности на срок до трёх лет с конфискацией имущества.

Читайте также:

Другие взяточники

Ранее в Одесском районе задержали начальницу одного из отделов сельского совета, которую подозревают в вымогательстве 30 тысяч долларов за оформление земельного участка в частную собственность. Женщине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Суд поместил её под стражу с возможностью внесения залога в размере более миллиона гривен. Если вина чиновницы будет доказана, ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщали Новини.LIVE, одессит за деньги оформлял фиктивное трудоустройство и командировки мужчинам, что давало отсрочку от мобилизации и возможность выехать за границу. «Бронь» стоила до 8 000 долларов, командировка — до 10 000 долларов, а за незаконную переправку через границу — до 15 000 долларов. Делок со сообщниками также взимал ежемесячную плату в размере 10 тыс. грн с «клиентов» за «обслуживание» схемы.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе в суд направили дело в отношении трёх сотрудников районного ТЦК и СП, а также руководителя и члена общественной организации, которых обвиняют в вымогательстве денег у военнообязанных. По данным следствия, четверо фигурантов силой посадили мужчину в микроавтобус, возили по городу и вымогали 6 тыс. долларов, угрожая доставкой в ТЦК и отправкой на фронт. После получения денег их задержали.

Одесса взятка Одесская область судьи Новости Одессы задержание
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации