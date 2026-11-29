Энергетик ремонтирует оборудование, дома остаются без света. Фото: ДТЭК. Фото и коллаж: Новини.LIVE

В Одессе и области завтра, 30 ноября, часть потребителей останется без электроэнергии из-за плановых работ на сетях. Отключения продлятся до десяти часов и затронут территории двух районов региона. Энергетики также предупредили, что сроки возобновления электроснабжения могут измениться.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ДТЭК Одесские электросети.

Реклама

Сообщение ДТЭК. Фото: скриншот с dtek-oem.com.ua

Где не будет света

По информации энергетиков, в понедельник с 08:00 до 18:00 будут проводиться плановые ремонтные работы оборудования. На это время специалисты отключат электроэнергию у части потребителей в Измаильском и Одесском районах области, в частности в Пересыпском районе Одессы. Электроснабжение будет приостановлено для безопасного проведения ремонтных работ. В случае объявления воздушной тревоги энергетики могут продлить сроки их выполнения.

"Энергетики приложат все усилия, чтобы свет как можно быстрее вернулся в каждый дом", — отметили в ДТЭК.

Изменение работы электротранспорта

В связи с плановыми ремонтными работами на электроподстанциях в Пересыпском районе Одессы также изменится движение общественного транспорта. Как сообщили в КП "Одесгорэлектротранс", 30 ноября с 09:00 до 17:00 или до завершения работ энергетики отключат от электроснабжения тяговые подстанции, питающие контактную сеть на участке от Лузановки до завода "Центролит". В это время трамвай № 1 не будет курсировать, а трамвай № 7 будет двигаться по сокращенному маршруту от 11-й станции Люстдорфской дороги до Лузановки. О возобновлении обычного движения в коммунальном предприятии сообщат дополнительно.

Читайте также:

Где проверить отключение света

Информацию об отсутствии электроэнергии по конкретному адресу жители Одессы и области могут проверить на официальном сайте ДТЭК. Для этого нужно указать населенный пункт, название улицы и номер дома. Также информация доступна в чат-ботах компании в Telegram и Viber.

Виды отключений электроэнергии

Отметим, что плановые ремонтные отключения отличаются от стабилизационных. В первом случае энергетики отключают потребителей из-за необходимости проведения работ на оборудовании. Стабилизационные отключения вводятся по команде НЭК "Укрэнерго" из-за дефицита электроэнергии или значительных повреждений объектов передачи электроэнергии. В Одесской области для стабилизационных отключений потребителей разделили на шесть очередей, каждая из которых имеет две подочереди. Продолжительность ограничений зависит от ситуации в энергосистеме.

Масштабный блэкаут в Одессе

20 ноября россияне атаковали энергетическую инфраструктуру Одесской области. Сначала без электроснабжения остались 41 тысяча семей в Одесском и Раздельнянском районах. Впоследствии масштабные отключения охватили Одессу и прилегающие населенные пункты. Оккупанты своими атаками серьезно повредили магистральные электросети, из-за чего энергетики не могли обеспечить потребителей необходимым объемом электроэнергии. Ремонтные бригады работали днём и ночью, однако из-за воздушных тревог и угрозы повторных атак им приходилось прерывать работы. Из-за отключения электричества в Одессе возникли перебои с водоснабжением и отоплением, остановилось движение трамваев и троллейбусов. Только вечером 23 ноября Одесса и Одесский район вернулись к стабилизационным графикам отключения электроэнергии.

Одесситы рассказали журналистам Новини.LIVE, что даже при наличии зарядных станций и портативных зарядных устройств горожанам было сложно справляться с бытовыми делами из-за непредсказуемых отключений. Люди обращались за помощью в пункты несокрушимости.

Напомним, еще в начале ноября народный депутат Алексей Кучеренко назвал Одессу одним из городов, которым зимой грозят масштабные блэкауты. По его словам, город особенно уязвим из-за состояния электросетей. Серьезные перебои с электроснабжением также прогнозируют в Днепре и Кривом Роге.

Кроме того, первый заместитель городского головы Александр Филатов рассказал, к каким сценариям отключений электроэнергии готовится Одесса. Городские власти провели переговоры с торговыми сетями об обеспечении минимальных запасов воды и продуктов.