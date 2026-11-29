Энергетики обесточат часть Одессы и области: ситуация со свет
В Одессе и области завтра, 30 ноября, часть потребителей останется без электроэнергии из-за плановых работ на сетях. Отключения продлятся до десяти часов и затронут территории двух районов региона. Энергетики также предупредили, что сроки возобновления электроснабжения могут измениться.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ДТЭК Одесские электросети.
Где не будет света
По информации энергетиков, в понедельник с 08:00 до 18:00 будут проводиться плановые ремонтные работы оборудования. На это время специалисты отключат электроэнергию у части потребителей в Измаильском и Одесском районах области, в частности в Пересыпском районе Одессы. Электроснабжение будет приостановлено для безопасного проведения ремонтных работ. В случае объявления воздушной тревоги энергетики могут продлить сроки их выполнения.
"Энергетики приложат все усилия, чтобы свет как можно быстрее вернулся в каждый дом", — отметили в ДТЭК.
Изменение работы электротранспорта
В связи с плановыми ремонтными работами на электроподстанциях в Пересыпском районе Одессы также изменится движение общественного транспорта. Как сообщили в КП "Одесгорэлектротранс", 30 ноября с 09:00 до 17:00 или до завершения работ энергетики отключат от электроснабжения тяговые подстанции, питающие контактную сеть на участке от Лузановки до завода "Центролит". В это время трамвай № 1 не будет курсировать, а трамвай № 7 будет двигаться по сокращенному маршруту от 11-й станции Люстдорфской дороги до Лузановки. О возобновлении обычного движения в коммунальном предприятии сообщат дополнительно.
Где проверить отключение света
Информацию об отсутствии электроэнергии по конкретному адресу жители Одессы и области могут проверить на официальном сайте ДТЭК. Для этого нужно указать населенный пункт, название улицы и номер дома. Также информация доступна в чат-ботах компании в Telegram и Viber.
Виды отключений электроэнергии
Отметим, что плановые ремонтные отключения отличаются от стабилизационных. В первом случае энергетики отключают потребителей из-за необходимости проведения работ на оборудовании. Стабилизационные отключения вводятся по команде НЭК "Укрэнерго" из-за дефицита электроэнергии или значительных повреждений объектов передачи электроэнергии. В Одесской области для стабилизационных отключений потребителей разделили на шесть очередей, каждая из которых имеет две подочереди. Продолжительность ограничений зависит от ситуации в энергосистеме.
Масштабный блэкаут в Одессе
20 ноября россияне атаковали энергетическую инфраструктуру Одесской области. Сначала без электроснабжения остались 41 тысяча семей в Одесском и Раздельнянском районах. Впоследствии масштабные отключения охватили Одессу и прилегающие населенные пункты. Оккупанты своими атаками серьезно повредили магистральные электросети, из-за чего энергетики не могли обеспечить потребителей необходимым объемом электроэнергии. Ремонтные бригады работали днём и ночью, однако из-за воздушных тревог и угрозы повторных атак им приходилось прерывать работы. Из-за отключения электричества в Одессе возникли перебои с водоснабжением и отоплением, остановилось движение трамваев и троллейбусов. Только вечером 23 ноября Одесса и Одесский район вернулись к стабилизационным графикам отключения электроэнергии.
Одесситы рассказали журналистам Новини.LIVE, что даже при наличии зарядных станций и портативных зарядных устройств горожанам было сложно справляться с бытовыми делами из-за непредсказуемых отключений. Люди обращались за помощью в пункты несокрушимости.
Напомним, еще в начале ноября народный депутат Алексей Кучеренко назвал Одессу одним из городов, которым зимой грозят масштабные блэкауты. По его словам, город особенно уязвим из-за состояния электросетей. Серьезные перебои с электроснабжением также прогнозируют в Днепре и Кривом Роге.
Кроме того, первый заместитель городского головы Александр Филатов рассказал, к каким сценариям отключений электроэнергии готовится Одесса. Городские власти провели переговоры с торговыми сетями об обеспечении минимальных запасов воды и продуктов.