Енергетик ремонтує обладнання, будинки без світла. Фото: ДТЕК. Фото та колаж: Новини.LIVE

В Одесі та області завтра, 30 листопада, частина споживачів залишиться без електроенергії через планові роботи на мережах. Відключення триватимуть до десяти годин і охоплять території двох районів регіону. Енергетики також попередили, що терміни відновлення електропостачання можуть змінитися.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на ДТЕК Одеські електромережі.

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Повідомлення ДТЕК. Фото: скриншот з dtek-oem.com.ua

Де не буде світла

За інформацією енергетиків, у понеділок з 08:00 до 18:00 триватимуть планові ремонти обладнання. На цей час фахівці знеструмлять частину споживачів в Ізмаїльському та Одеському районах області, зокрема у Пересипському районі Одеси. Електропостачання припинять для безпечного проведення ремонтних робіт. У разі оголошення повітряної тривоги енергетики можуть подовжити терміни їх виконання.

"Енергетики докладуть усіх зусиль, щоб світло якнайшвидше повернулось в кожну оселю", — зазначили у ДТЕК.

Зміна руху електротранспорту

Через планові ремонти електропідстанцій у Пересипському районі Одеси також зміниться рух громадського транспорту. Як повідомили у КП "Одесміськелектротранс", з 09:00 до 17:00 або до завершення робіт енергетики знеструмлять тягові підстанції, які живлять контактну мережу на ділянці від Лузанівки до заводу "Центроліт". У цей час трамвай № 1 не курсуватиме, а трамвай № 7 рухатиметься за скороченим маршрутом від 11-ї станції Люстдорфської дороги до Лузанівки. Про відновлення звичного руху в комунальному підприємстві повідомлять додатково.

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Де перевірити відключення світла

Інформацію про відсутність електроенергії за конкретною адресою мешканці Одеси та області можуть перевірити на офіційному сайті ДТЕК. Для цього потрібно вказати населений пункт, назву вулиці та номер будинку. Також інформація доступна у чат-ботах компанії в Telegram та Viber.

Види відключень електроенергії

Зазначимо, що планові ремонтні відключення відрізняються від стабілізаційних. У першому випадку енергетики знеструмлюють споживачів через необхідність проведення робіт на обладнанні. Стабілізаційні відключення запроваджують за командою НЕК "Укренерго" через дефіцит електроенергії або значні пошкодження об'єктів передачі електроенергії. На Одещині для стабілізаційних відключень споживачів розподілили на шість черг, кожна з яких має дві підчерги. Тривалість обмежень залежить від ситуації в енергосистемі.

Масштабний блекаут в Одесі

20 листопада росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Одещини. Спочатку без електропостачання залишилася 41 тисяча родин в Одеському та Роздільнянському районах. Згодом масштабні відключення охопили Одесу та прилеглі населені пункти. Окупанти атаками серйозно пошкодили магістральні електромережі, через що енергетики не могли забезпечити споживачів необхідним обсягом електроенергії. Ремонтні бригади працювали вдень і вночі, проте через повітряні тривоги та загрозу повторних атак їм доводилося переривати роботи. Через знеструмлення в Одесі виникли перебої з водопостачанням та опаленням, зупинився рух трамваїв і тролейбусів. Лише ввечері 23 листопада Одеса та Одеський район повернулися до стабілізаційних графіків відключення електроенергії.

Одесити розповіли журналістам Новини.LIVE, що навіть за наявності зарядних станцій і повербанків містянам було складно впоратися з побутовими справами через непередбачувані відключення. Люди зверталися по допомогу до пунктів незламності.

Нагадаємо, ще на початку листопада народний депутат Олексій Кучеренко назвав Одесу серед міст, яким загрожують масштабні блекаути взимку. За його словами, місто особливо вразливе через стан електромереж. Серйозні перебої з електропостачанням також прогнозують у Дніпрі та Кривому Розі.

Також перший заступник міського голови Олександр Філатов розповів, до яких сценаріїв блекаутів готується Одеса. Міська влада провела переговори з торговельними мережами щодо забезпечення мінімальних запасів води та продуктів.